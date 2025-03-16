Глава Пентагона назвал условия США к хуситам: Мир через силу возвращается

Пит Хегсет (Фото: Al Drago / EPA)

США продолжат операцию против группировки хуситов до тех пор, пока они не прекратят атаки на корабли и не восстановят свободу судоходства. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News.

"Что ж, все это произошло, потому что вернулась эпоха мира через силу", – заявил чиновник, традиционно раскритиковав политику предыдущих администраций Барака Обамы и Джо Байдена насчет террористов Исламского государства и хуситов.

Глава Пентагона подчеркнул, что свобода судоходства является основополагающим и главным национальным интересом США.

"Я хочу быть очень четким: эта кампания касается свободы судоходства и возобновления сдерживания. В ту минуту, когда хуститы скажут "мы прекратим стрелять по вашим кораблям, по вашим дронам", эта кампания закончится. Но до тех пор она будет неумолима", – подчеркнул министр.

По словам чиновника, США получили отчеты вечером в первый день ударов: "Столица хуситов [город Сана] испытала нечто похожее на землетрясение, десятки и десятки высокоточных тяжелых боеприпасов падали именно на цели, которые мы хотели поразить, посылая очень четкое сообщение".

Хегсет отметил, что это сообщение четкое также и для Ирана – США требуют немедленно прекратить поддержку группировки хуситов.

"Мы привлечем вас к ответственности как спонсора этого прокси. И я присоединяюсь к его [Дональду Трампу] словам. Мы не будем с этим церемониться. Это не администрация Байдена. Сообщение четкое: мы будем преследовать хуситов, пока они не перестанут стрелять по нашим кораблям, а иранцам лучше не вмешиваться", – подытожил глава Пентагона.

Между тем хуситы заявили, что они атаковали авианосец USS Harry Truman и другие американские суда в северной части Красного моря, запустив 18 баллистических и крылатых ракет, а также дрон, передает израильский телеканал i24NEWS.

Военный спикер хуситов Яхья Сари заявил, что США нанесли более 47 ударов против группировки, есть погибшие.

"Йеменские вооруженные силы без колебаний ударят по всем американским военным судам в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию против нашей страны", – заявил чиновник.

Он пообещал, что хуситы продолжат морскую блокаду Израиля и запретят его кораблям находиться в объявленной зоне операций до тех пор, пока в сектор Газа не будет доставлена гуманитарная помощь и предметы первой необходимости.

Американская сторона не подтверждала атаку по ее судам.

Накануне, 15 марта, президент США Трамп приказал Вооруженным силам страны начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов.

СПРАВКА. Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.