Голова Пентагону назвав умови США до хуситів: Мир через силу повертається
США продовжать операцію проти угруповання хуситів доти, поки вони не припинять атаки на кораблі та не відновлять свободу судноплавства. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв'ю Fox News.
"Що ж, все це сталося, тому що повернулася епоха миру через силу", – заявив чиновник, традиційно розкритикувавши політику попередніх адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена щодо терористів Ісламської держави та хуситів.
Очільник Пентагону наголосив, що свобода судноплавства є основоположною та головним національним інтересом США.
"Я хочу бути дуже чітким: ця кампанія стосується свободи судноплавства та відновлення стримування. У ту хвилину, коли хусити скажуть "ми припинимо стріляти по ваших кораблях, по ваших дронах", ця кампанія закінчиться. Але доти вона буде невблаганною", – наголосив міністр.
За словами посадовця, США отримали звіти ввечері у перший день ударів: "Столиця хуситів [місто Сана] відчула щось схоже на землетрус, десятки й десятки високоточних важких боєприпасів падали саме на цілі, які ми хотіли вразити, надсилаючи дуже чітке повідомлення".
Гегсет зазначив, що це повідомлення є чітким також і для Ірану – США вимагають негайно припинити підтримку угруповання хуситів.
"Ми притягнемо вас до відповідальності як спонсора цього проксі. І я приєднуюся до його [Дональда Трампа] слів. Ми не будемо з цим церемонитися. Це не адміністрація Байдена. Повідомлення чітке: ми будемо переслідувати хуситів, поки вони не перестануть стріляти по наших кораблях, а іранцям краще не втручатися", – підсумував голова Пентагону.
Тим часом хусити заявили, що вони атакували авіаносець USS Harry Truman та інші американські судна у північній частині Червоного моря, запустивши 18 балістичних та крилатих ракет, а також дрон, передає ізраїльський телеканал i24NEWS.
Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що США здійснили понад 47 ударів проти угруповання, є загиблі.
"Єменські збройні сили без вагань вдарять по всіх американських військових суднах у Червоному та Аравійському морях у відповідь на агресію проти нашої країни", – заявив посадовець.
Він пообіцяв, що хусити продовжать морську блокаду Ізраїлю та заборонять його кораблям перебувати в оголошеній зоні операцій доти, поки до сектору Газа не будуть доставлена гуманітарна допомога та предмети першої потреби.
Американська сторона не підтверджувала атаку по її суднах.
Напередодні, 15 березня, президент США Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі та потужні воєнні дії" проти терористів-хуситів.
- Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили країні морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.
- 19 грудня 2023 року США, під час каденції Байдена, оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.
- Серед іншого, у ніч проти 12 січня 2024 року, за вказівкою Байдена, США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.
- З 8 листопада США завдали ударів по цілях хуситів у Ємені та по об’єктах у Сирії в межах місії з розгрому терористичної Ісламської держави. 30 та 31 грудня Сполучені Штати завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.
- 22 січня Трамп підписав виконавчий наказ про повторне визнання руху єменських хуситів іноземною терористичною організацією.