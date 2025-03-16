Голова Пентагону назвав умови США до хуситів: Мир через силу повертається

Угруповання заявило про атаку на американські військові кораблі, знімати морську блокаду не збирається

Піт Гегсет (Фото: Al Drago / EPA)

США продовжать операцію проти угруповання хуситів доти, поки вони не припинять атаки на кораблі та не відновлять свободу судноплавства. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв'ю Fox News.

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"Що ж, все це сталося, тому що повернулася епоха миру через силу", – заявив чиновник, традиційно розкритикувавши політику попередніх адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена щодо терористів Ісламської держави та хуситів.

Очільник Пентагону наголосив, що свобода судноплавства є основоположною та головним національним інтересом США.

"Я хочу бути дуже чітким: ця кампанія стосується свободи судноплавства та відновлення стримування. У ту хвилину, коли хусити скажуть "ми припинимо стріляти по ваших кораблях, по ваших дронах", ця кампанія закінчиться. Але доти вона буде невблаганною", – наголосив міністр.

За словами посадовця, США отримали звіти ввечері у перший день ударів: "Столиця хуситів [місто Сана] відчула щось схоже на землетрус, десятки й десятки високоточних важких боєприпасів падали саме на цілі, які ми хотіли вразити, надсилаючи дуже чітке повідомлення".

Гегсет зазначив, що це повідомлення є чітким також і для Ірану – США вимагають негайно припинити підтримку угруповання хуситів.

"Ми притягнемо вас до відповідальності як спонсора цього проксі. І я приєднуюся до його [Дональда Трампа] слів. Ми не будемо з цим церемонитися. Це не адміністрація Байдена. Повідомлення чітке: ми будемо переслідувати хуситів, поки вони не перестануть стріляти по наших кораблях, а іранцям краще не втручатися", – підсумував голова Пентагону.

Тим часом хусити заявили, що вони атакували авіаносець USS Harry Truman та інші американські судна у північній частині Червоного моря, запустивши 18 балістичних та крилатих ракет, а також дрон, передає ізраїльський телеканал i24NEWS.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що США здійснили понад 47 ударів проти угруповання, є загиблі.

"Єменські збройні сили без вагань вдарять по всіх американських військових суднах у Червоному та Аравійському морях у відповідь на агресію проти нашої країни", – заявив посадовець.

Він пообіцяв, що хусити продовжать морську блокаду Ізраїлю та заборонять його кораблям перебувати в оголошеній зоні операцій доти, поки до сектору Газа не будуть доставлена гуманітарна допомога та предмети першої потреби.

Американська сторона не підтверджувала атаку по її суднах.

Напередодні, 15 березня, президент США Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі та потужні воєнні дії" проти терористів-хуситів.

ДОВІДКА. Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters називає конфлікт "маріонетковою війною" між Саудівською Аравією та Іраном.