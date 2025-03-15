Трамп наказав Збройним силам США вдарити по бойовиках-хуситах у Ємені

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі та потужні військові дії" проти терористів-хуситів у Ємені. Такий допис американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, військові США просто зараз завдають повітряних ударів по базах бойовиків, лідерах терористів та протиракетній обороні угруповання, щоб захистити американські морські, повітряні та військово-морські ресурси й відновити свободу судноплавства.

"Жодна терористична сила не зупинить американські торговельні та військово-морські судна від вільного плавання водними шляхами світу", – зазначив Трамп.

Він звернувся до хуситських бойовиків: заявив, що їхній час "вийшов" і атаки угруповання повинні припинитися відсьогодні.

В іншому випадку, пише Трамп, на бойовиків "пекло зійде так, як вони ще ніколи не бачили".

Також лідер США звернувся до Ірану й заявив, що його підтримка хуситів "повинна бути припинена негайно".

"НЕ погрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів [підтримки] в історії президентства, або світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це зробите, СТЕРЕЖІТЬСЯ, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо церемонитися з цим!" – підсумував Трамп.

ДОВІДКА Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters називає конфлікт "маріонетковою війною" між Саудівською Аравією та Іраном.