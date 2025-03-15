Трамп наказав Збройним силам США вдарити по бойовиках-хуситах у Ємені
Президент США Дональд Трамп наказав Збройним силам країни почати "рішучі та потужні військові дії" проти терористів-хуситів у Ємені. Такий допис американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, військові США просто зараз завдають повітряних ударів по базах бойовиків, лідерах терористів та протиракетній обороні угруповання, щоб захистити американські морські, повітряні та військово-морські ресурси й відновити свободу судноплавства.
"Жодна терористична сила не зупинить американські торговельні та військово-морські судна від вільного плавання водними шляхами світу", – зазначив Трамп.
Він звернувся до хуситських бойовиків: заявив, що їхній час "вийшов" і атаки угруповання повинні припинитися відсьогодні.
В іншому випадку, пише Трамп, на бойовиків "пекло зійде так, як вони ще ніколи не бачили".
Також лідер США звернувся до Ірану й заявив, що його підтримка хуситів "повинна бути припинена негайно".
"НЕ погрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів [підтримки] в історії президентства, або світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це зробите, СТЕРЕЖІТЬСЯ, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо церемонитися з цим!" – підсумував Трамп.
- Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.
- 19 грудня 2023 року США, під час каденції Байдена, оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.
- Серед іншого, у ніч проти 12 січня 2024 року, за вказівкою Байдена, США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.
- З 8 листопада США завдали ударів по цілях хуситів у Ємені та по об’єктах у Сирії в межах місії з розгрому терористичної Ісламської держави. 30 та 31 грудня Сполучені Штати завдали серії ударів по об'єктах хуситів на території Ємену.
- 22 січня Трамп підписав виконавчий наказ про повторне визнання руху єменських хуситів іноземною терористичною організацією.