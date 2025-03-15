Трамп приказал Вооруженным силам США ударить по боевикам-хуситам в Йемене
Президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов в Йемене. Такое сообщение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.
По его словам, военные США прямо сейчас наносят воздушные удары по базам боевиков, лидерам террористов и противоракетной обороне группировки, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские ресурсы и восстановить свободу судоходства.
"Ни одна террористическая сила не остановит американские торговые и военно-морские суда от свободного плавания по водным путям мира", – отметил Трамп.
Он обратился к хуситским боевикам: заявил, что их время "вышло" и атаки группировки должны прекратиться с сегодняшнего дня.
В противном случае, пишет Трамп, на боевиков "ад сойдёт так, как они еще никогда не видели".
Также лидер США обратился к Ирану и заявил, что его поддержка хуситов "должна быть прекращена немедленно".
"НЕ угрожайте американскому народу, его президенту, получившему один из величайших мандатов [поддержки] в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем церемониться с этим!" – подытожил Трамп.
- Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду, начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.
- 19 декабря 2023 года США, во время каденции Байдена, объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.
- Среди прочего, в ночь на 12 января 2024 года, по указанию Байдена, США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- С 8 ноября США нанесли удары по целям хуситов в Йемене и по объектам в Сирии в рамках миссии по разгрому Исламского государства. 30 и 31 декабря Соединенные Штаты нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена.
- 22 января Трамп подписал исполнительный приказ о повторном признании движения йеменских хуситов иностранной террористической организацией.