Трамп приказал Вооруженным силам США ударить по боевикам-хуситам в Йемене

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп приказал Вооруженным силам страны начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов в Йемене. Такое сообщение американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, военные США прямо сейчас наносят воздушные удары по базам боевиков, лидерам террористов и противоракетной обороне группировки, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские ресурсы и восстановить свободу судоходства.

"Ни одна террористическая сила не остановит американские торговые и военно-морские суда от свободного плавания по водным путям мира", – отметил Трамп.

Он обратился к хуситским боевикам: заявил, что их время "вышло" и атаки группировки должны прекратиться с сегодняшнего дня.

В противном случае, пишет Трамп, на боевиков "ад сойдёт так, как они еще никогда не видели".

Также лидер США обратился к Ирану и заявил, что его поддержка хуситов "должна быть прекращена немедленно".

"НЕ угрожайте американскому народу, его президенту, получившему один из величайших мандатов [поддержки] в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем церемониться с этим!" – подытожил Трамп.

СПРАВКА Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.