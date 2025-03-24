Команда Трампа случайно добавила журналиста в чат, где обсуждали удар по Йемену
Редактор американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где обсуждали удары США по йеменским хуситам. Об этом говорится в колонке журналиста.
По словам Голдберга, в чате были люди с именами американских чиновников: глава Министерства обороны Пит Хегсет, советник по нацбезопасности Майк Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, директор по национальной разведке Тулси Габбард и госсекретарь Марко Рубио.
Редактор рассказал, что получил приглашение присоединиться к чату от Уолтца 11 марта. В тот же день он стал свидетелем обсуждения будущих ударов по позициям йеменских хуситов.
В чате он узнал, когда именно американские военные нанесут удар, какое именно вооружение используют и какие цели будут атаковать. Сначала Голдберг воспринял все это как шутку, но через несколько часов атака действительно произошла. Тогда в чате появились сообщения, в которых благодарили Пита Хегсета за "великолепную работу".
Голдберг отметил, что Signal обычно используется для планирования встреч и решения материально-технических вопросов, а не для детальных и конфиденциальных обсуждений предстоящих военных действий. Кроме того, он подчеркнул, что никогда не слышал, чтобы журналистов приглашали к таким дискуссиям.
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