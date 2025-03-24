Команда Трампа випадково додала редактора The Atlantic в чат, де обговорювали удар по Ємену

Редактор розповів, що отримав запрошення приєднатися до чату від Волтца 11 березня. Він став свідком обговорення майбутніх ударів по хуситах

Ємен (Фото: ЕРА / OSAMAH YAHYA)

Редактор американського журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберг стверджує, що його випадково додали у чат в месенджері Signal, де обговорювали, зокрема, удари США по єменських хуситах. Про це йдеться у колонці журналіста.

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За словами Ґолдберга, у чаті були люди з іменами американських посадовців: глава Міністерства оборони Піт Гегсет, радник з нацбезпеки Майк Волтц, віцепрезидент Джей Ді Венс, директорка з національної розвідки Тулсі Габбард та держсекретар Марко Рубіо.

Редактор розповів, що отримав запрошення приєднатися до чату від Волтца 11 березня. Того ж дня він став свідком обговорення майбутніх ударів по позиціях єменських хуситів.

Фото: The Atlantic

Фото: The Atlantic

У чаті він дізнався, коли саме американські військові завдадуть удару, яке саме озброєння використають і які цілі атакуватимуть. Спочатку Ґолдберг сприйняв усе це як жарт, але через кілька годин атака дійсно відбулася. Тоді в чаті з’явилися повідомлення, в яких дякували Піту Гегсету за "чудову роботу".

Фото: The Atlantic

Ґолдберг зазначив, що Signal зазвичай використовується для планування зустрічей та розв'язання матеріально-технічних питань, а не для детальних і конфіденційних обговорень майбутніх воєнних дій. Крім того, він підкреслив, що ніколи не чув, щоб журналістів запрошували до таких дискусій.