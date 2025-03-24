Трамп не знав про ситуацію з чатом, де обговорювалися удари по хуситах. Білий дім розслідує

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Білий дім заявив, що повідомлення високопосадовців США щодо ударів по хуситах, які напередодні опублікував журнал The Atlantic, можуть бути справжніми. Президент США Дональд Трамп стверджує, що не знав про цю історію, повідомляє телеканал CNN.

Редактор The Atlantic заявив, що радник Трампа Майк Волтц помилково додав його до чату у месенджері Signal, в якому команда США з національної безпеки та віцепрезидент Джей Ді Венс обговорювали майбутній удар по терористах в Ємені.

"Схоже, що це автентичний ланцюжок повідомлень, і ми з'ясовуємо, яким чином до нього було додано випадковий номер. Цей ланцюжок свідчить про глибоку і продуману політичну координацію між вищими посадовими особами", – заявив речник Ради нацбезпеки Браян Г'юз.

За його словами, успіх операції проти хуситів свідчить про те, що "не було жодних загроз військам або національній безпеці.

Тим часом Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що він "нічого не знає" про цю ситуацію.

"Я не великий фанат The Atlantic. Як на мене, це журнал, який закривається. Я думаю, що це не дуже хороший журнал. Але я нічого про нього не знаю", – розповів американський лідер.

Після того, як репортер пояснив президенту, що йдеться про повідомлення стосовно війни проти хуситів, Трамп заявив: "Ну, це [витік повідомлень] не могло бути дуже ефективним, тому що атака [по хуситах] була дуже ефективною. Можу вам сказати, що я нічого про це не знаю. Ви говорите мені про це вперше".

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Лідер демократів у Сенаті, що є опозицією та становлять меншість, Чак Шумер закликав провести двопартійне розслідування ситуації з цими повідомленнями.

"Цей провал вимагає повного розслідування того, як це сталося, якої шкоди він завдав і як ми можемо уникнути цього в майбутньому", – зазначив політик.

За його словами, якщо ці обміни повідомленнями про координацію військових операцій потраплять до ворогів США, то це може призвести до загибелі людей.

"Це могло б серйозно зашкодити нашим військовим. Це поставило б під загрозу національну безпеку Америки", – наголосив Шумер.

З засудженням виступили й інші конгресмени-демократи. Водночас сенатор від республіканців Джон Корнін заявив, що інцидент "звучить як величезна помилка".

"Чи можна це якось інакше описати? Я можу використати інше слово, але суть ви зрозуміли. Я сподіваюся, що міжвідомча комісія розгляне це. Це звучить так, ніби хтось впустив м'яч (припустився помилки. – Ред.)", – додав республіканець.

Редактор американського журналу The Atlantic Джеффрі Ґолдберг стверджує, що його випадково додали у чат в месенджері Signal, де обговорювали, зокрема, удари США по єменських хуситах.

За словами Ґолдберга, у чаті були люди з іменами американських посадовців: глава Міністерства оборони Гегсет, радник з нацбезпеки Волтц, віцепрезидент Венс, директорка національної розвідки Габбард та держсекретар Рубіо.

У чаті він дізнався, коли саме американські військові завдадуть удару по хуситах, яке саме озброєння використають і які цілі атакуватимуть. Спочатку Ґолдберг сприйняв усе це як жарт, але через кілька годин атака дійсно відбулася. Тоді в чаті з’явилися повідомлення, в яких дякували Гегсету за "чудову роботу".