Politico: Волтца можуть звільнити через скандал з листуванням про військові плани США

Волтц має піти у відставку, щоб запобігти тому, аби Трамп опинився в "поганому становищі", вважають двоє співрозмовників медіа

Майкл Волтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Випадкове приєднання журналіста до чату, у якому посадовці США обговорювали військові плани, викликало бурхливу дискусію у Білому домі щодо подальшої долі радника національної безпеки Майкла Вотлца. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних з цим питанням.

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Наразі питання про звільнення Волтца не ухвалене, але президент США Дональд Трамп може остаточно вирішити протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту у медіа.

Високопоставлений представник Білого дому сказав, що вони залучені в численні розмови з іншими співробітниками адміністрації про те, що робити з Волтцем, після того, як стало відомо, що головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга приєднали до приватної бесіди, в якій обговорювався військовий удар по хуситах.

Двоє посадовців висловили думку, що Волтц має піти у відставку, щоб запобігти тому, аби Трамп опинився в "поганому становищі".

"Було необачно не перевірити, хто в ланцюжку. Це було нерозсудливо вести таку розмову в Signal. Як радник із національної безпеки він не міг бути таким нерозсудливим", – додав один зі співрозмовників.

Водночас третій співрозмовник заявив, що Волтцу нічого не загрожує. За його словами, Трамп уже говорив з радником з нацбезпеки й загалом Білий дім підтримує його.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що Трамп продовжує довіряти своїй команді з національної безпеки, включно й Волтцу.

Четвертий посадовець Білого дому сказав, що йому відомо про внутрішній тиск на Волтца, щоб він визнав свою помилку, що може означати можливу відставку. Але він додав, що те, що станеться з радником, багато в чому залежить від особистого ставлення Трампа до цього питання.