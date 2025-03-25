Politico: Волтца можуть звільнити через скандал з листуванням про військові плани США
Випадкове приєднання журналіста до чату, у якому посадовці США обговорювали військові плани, викликало бурхливу дискусію у Білому домі щодо подальшої долі радника національної безпеки Майкла Вотлца. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних з цим питанням.
Наразі питання про звільнення Волтца не ухвалене, але президент США Дональд Трамп може остаточно вирішити протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту у медіа.
Високопоставлений представник Білого дому сказав, що вони залучені в численні розмови з іншими співробітниками адміністрації про те, що робити з Волтцем, після того, як стало відомо, що головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга приєднали до приватної бесіди, в якій обговорювався військовий удар по хуситах.
Двоє посадовців висловили думку, що Волтц має піти у відставку, щоб запобігти тому, аби Трамп опинився в "поганому становищі".
"Було необачно не перевірити, хто в ланцюжку. Це було нерозсудливо вести таку розмову в Signal. Як радник із національної безпеки він не міг бути таким нерозсудливим", – додав один зі співрозмовників.
Водночас третій співрозмовник заявив, що Волтцу нічого не загрожує. За його словами, Трамп уже говорив з радником з нацбезпеки й загалом Білий дім підтримує його.
Напередодні речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що Трамп продовжує довіряти своїй команді з національної безпеки, включно й Волтцу.
Четвертий посадовець Білого дому сказав, що йому відомо про внутрішній тиск на Волтца, щоб він визнав свою помилку, що може означати можливу відставку. Але він додав, що те, що станеться з радником, багато в чому залежить від особистого ставлення Трампа до цього питання.
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Трамп заявив, що нічого не знає про історію із чатом.
- Гегсет сказав, що у груповому чаті Signal, до якого випадково отримав доступ Голдберг, не було повідомлень про військові плани США.