Трамп: Віднині Іран страждатиме за кожен постріл хуситів, наслідки будуть жахливими

Президент США заявив, що кожен постріл, зроблений хуситами, тепер розглядатиметься як постріл, зроблений зі зброї та під керівництвом Ірану

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що відсьогодні за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран. Відповідний допис він опублікував у Truth Social.

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"Кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту розглядатиметься як постріл, зроблений зі зброї та під керівництвом Ірану, і саме Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків. І ці наслідки будуть жахливими", – йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, "сотні нападів, що здійснюються хуситами, зловісними бандитами й головорізами, які базуються в Ємені і яких ненавидить єменський народ, походять з Ірану і створені ним".

Американський лідер заявив, що Іран відіграв роль "невинної жертви терористів-ізгоїв", над якими він втратив контроль, хоча насправді, на думку Трампа, це не так. Він зазначив, що Іран "диктує хуситам кожен крок, постачає зброю, гроші, високотехнологічну військову техніку та навіть так звану розвідку".

Напередодні головнокомандувач іранського Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі заявив, що угруповання хуситів діє "незалежно" та ухвалює "власні стратегічні рішення". Іран, за його словами, не має впливу на хуситів.

15 березня Трамп наказав Збройним силам США почати "рішучі та потужні воєнні дії" проти терористів-хуситів.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили країні морську блокаду — почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.