Трамп: Отныне Иран будет страдать за каждый выстрел хуситов, последствия будут ужасающими

Президент США заявил, что каждый выстрел, сделанный хуситами, теперь будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что с сегодняшнего дня за каждую атаку хуситов будет нести ответственность Иран. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Social.

"Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и именно Иран будет нести ответственность и страдать от последствий. И эти последствия будут ужасающими", – говорится в сообщении.

По словам Трампа, "сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезов, базирующихся в Йемене и ненавидимых йеменским народом, происходят из Ирана и созданы им".

Американский лидер заявил, что Иран сыграл роль "безобидной жертвы террористов-изгоев", над которыми он потерял контроль, хотя на самом деле, по мнению Трампа, это не так. Он отметил, что Иран "диктует хуситам каждый шаг, снабжает оружие, деньги, высокотехнологичную военную технику и даже так называемую разведку".

Накануне главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами заявил, что группировка хуситов действует "независимо", и принимает "собственные стратегические решения". Иран, по его словам, не оказывает влияния на хуситов.

15 марта Трамп приказал Вооруженным силам США начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили стране морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.