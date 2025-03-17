Трамп: Отныне Иран будет страдать за каждый выстрел хуситов, последствия будут ужасающими
Президент США Дональд Трамп заявил, что с сегодняшнего дня за каждую атаку хуситов будет нести ответственность Иран. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Social.
"Каждый выстрел, сделанный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, сделанный из оружия и под руководством Ирана, и именно Иран будет нести ответственность и страдать от последствий. И эти последствия будут ужасающими", – говорится в сообщении.
По словам Трампа, "сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезов, базирующихся в Йемене и ненавидимых йеменским народом, происходят из Ирана и созданы им".
Американский лидер заявил, что Иран сыграл роль "безобидной жертвы террористов-изгоев", над которыми он потерял контроль, хотя на самом деле, по мнению Трампа, это не так. Он отметил, что Иран "диктует хуситам каждый шаг, снабжает оружие, деньги, высокотехнологичную военную технику и даже так называемую разведку".
Накануне главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами заявил, что группировка хуситов действует "независимо", и принимает "собственные стратегические решения". Иран, по его словам, не оказывает влияния на хуситов.
15 марта Трамп приказал Вооруженным силам США начать "решительные и мощные военные действия" против террористов-хуситов.
Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили стране морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.
- 19 декабря 2023 года США, по каденции Байдена, объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.
- В ночь на 12 января 2024-го, по указанию Байдена, США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- С 8 ноября США нанесли удары по целям хуситов в Йемене и по объектам в Сирии в рамках миссии по разгрому Исламского государства. 30 и 31 декабря Соединенные Штаты нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена.
- 22 января Трамп подписал исполнительный приказ о повторном признании движения йеменских хуситов иностранной террористической организацией.