Politico: Уолтца могут уволить из-за скандала с перепиской о военных планах США

Уолтц должен уйти в отставку для предотвращения того, чтобы Трамп оказался в "плохом положении", считают двое собеседников медиа

Майкл Уолтц (Фото: Shawn Thew/EPA)

Случайное включение журналиста в чат, в котором чиновники США обсуждали военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме по поводу дальнейшей судьбы советника национальной безопасности Майкла Уотлца. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

Пока решение об увольнении Уолтца не принято, но президент США Дональд Трамп может окончательно решить в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента в медиа.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что они вовлечены в многочисленные разговоры с другими сотрудниками администрации о том, что делать с Уолтцем, после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в частную беседу, в которой обсуждался военный удар по хуситам.

Два чиновника высказали мнение, что Уолтц должен уйти в отставку для предотвращения того, чтобы Трамп оказался в "плохом положении".

"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор в Signal. Как советник по национальной безопасности он не мог быть таким безрассудным", — добавил один из собеседников.

В то же время, третий собеседник заявил, что Уолтцу ничего не угрожает. По его словам, Трамп уже говорил с советником по нацбезопасности и в целом Белый дом поддерживает его.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп продолжает доверять своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца.

Четвертый чиновник Белого дома сказал, что ему известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы он признал свою ошибку, что может означать возможную отставку. Но он добавил, что произошедшее с советником во многом зависит от личного отношения Трампа к этому вопросу.