Politico: Уолтца могут уволить из-за скандала с перепиской о военных планах США
Случайное включение журналиста в чат, в котором чиновники США обсуждали военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме по поводу дальнейшей судьбы советника национальной безопасности Майкла Уотлца. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.
Пока решение об увольнении Уолтца не принято, но президент США Дональд Трамп может окончательно решить в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента в медиа.
Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что они вовлечены в многочисленные разговоры с другими сотрудниками администрации о том, что делать с Уолтцем, после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в частную беседу, в которой обсуждался военный удар по хуситам.
Два чиновника высказали мнение, что Уолтц должен уйти в отставку для предотвращения того, чтобы Трамп оказался в "плохом положении".
"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор в Signal. Как советник по национальной безопасности он не мог быть таким безрассудным", — добавил один из собеседников.
В то же время, третий собеседник заявил, что Уолтцу ничего не угрожает. По его словам, Трамп уже говорил с советником по нацбезопасности и в целом Белый дом поддерживает его.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп продолжает доверять своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца.
Четвертый чиновник Белого дома сказал, что ему известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы он признал свою ошибку, что может означать возможную отставку. Но он добавил, что произошедшее с советником во многом зависит от личного отношения Трампа к этому вопросу.
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США об ударах по террористам в Йемене.
- Трамп заявил, что ничего не знает об истории с чатом.
- Хегсет сказал, что в групповом чате Signal, к которому случайно получил доступ Голдберг, не было сообщений о военных планах США.