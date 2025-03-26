У Трампа гнут линию об "отсутствии военных планов" в Signal даже после доказательств
Даже после того, как американский журнал The Atlantic опубликовал новые сообщения из группового чата в мессенджере Signal, в Белом доме продолжают утверждать, что там не обсуждались никакие военные планы.
Представитель Белого дома Каролин Левитт отреагировала на новый материал The Atlantic, который 26 марта опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен.
"Вся эта история была очередной мистификацией, написанной ненавистником Трампа, который хорошо известен своими сенсационными измышлениями", – заявила она.
Левитт отметила, что The Atlantic якобы сам признал: "Это были не военные планы". На самом деле в статье журналистов отмечается противоположное, и подкрепляется опубликованными скриншотами переписки в Signal – там глава Пентагона Пит Хегсет в деталях расписывает операцию по нанесению ударов по позициям йеменских хуситов.
Советник по нацбезопасности Майк Уолтц поддержал Левитт, заявив, что в чате якобы не обсуждались никакие военные планы: "Никаких локаций, никаких методов, никаких военных планов".
Ранее стало известно, что внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal.
- 24 марта стало известно, что редактор журнала Джеффри Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США об ударах по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- Трамп также прокомментировал утечку в Signal. По его словам, Уолтц усвоил урок.