У Трампа гнут линию об "отсутствии военных планов" в Signal даже после доказательств

В Белом доме утверждают, что сообщения в чате не содержат обсуждений военных планов. В то же время The Atlantic публикует доказательства обратного

Каролин Левитт и Майк Уолтц, слева (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Даже после того, как американский журнал The Atlantic опубликовал новые сообщения из группового чата в мессенджере Signal, в Белом доме продолжают утверждать, что там не обсуждались никакие военные планы.

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Представитель Белого дома Каролин Левитт отреагировала на новый материал The Atlantic, который 26 марта опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен.

"Вся эта история была очередной мистификацией, написанной ненавистником Трампа, который хорошо известен своими сенсационными измышлениями", – заявила она.

Левитт отметила, что The Atlantic якобы сам признал: "Это были не военные планы". На самом деле в статье журналистов отмечается противоположное, и подкрепляется опубликованными скриншотами переписки в Signal – там глава Пентагона Пит Хегсет в деталях расписывает операцию по нанесению ударов по позициям йеменских хуситов.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц поддержал Левитт, заявив, что в чате якобы не обсуждались никакие военные планы: "Никаких локаций, никаких методов, никаких военных планов".

Ранее стало известно, что внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal.