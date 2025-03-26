Выяснить, как редактор The Atlantic попал в чат в Signal, поручили Маску и его DOGE

По словам чиновника Белого дома, DOGE работает с другими командами, чтобы сделать связь "безопаснее и эффективнее"

Илон Маск (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Американский миллиардер и чиновник Илон Маск вместе с командой Департамента эффективности правительства США (DOGE) выясняет, каким образом журналист Atlantic попал в групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждались атаки по Йемену. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника Белого дома. Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналисты обратили внимание, что накануне в интервью Fox News советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц намекнул, что Маск возьмет под контроль этот вопрос: "Я только что разговаривал с Илоном по дороге сюда — у нас есть лучшие технические умы, которые исследуют, как это произошло".

Это журналистам подтвердил неназванный чиновник Белого дома. По его словам, DOGE работает с другими командами, чтобы сделать связь "безопаснее и эффективнее".

Представитель Белого дома Каролин Левитт также отметила, что команда Маска вместе с Советом национальной безопасности "изучает этот вопрос, чтобы гарантировать, что это больше не повторится".

Ранее стало известно, что внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal.