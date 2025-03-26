Выяснить, как редактор The Atlantic попал в чат в Signal, поручили Маску и его DOGE
Американский миллиардер и чиновник Илон Маск вместе с командой Департамента эффективности правительства США (DOGE) выясняет, каким образом журналист Atlantic попал в групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждались атаки по Йемену. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника Белого дома.
Журналисты обратили внимание, что накануне в интервью Fox News советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц намекнул, что Маск возьмет под контроль этот вопрос: "Я только что разговаривал с Илоном по дороге сюда — у нас есть лучшие технические умы, которые исследуют, как это произошло".
Это журналистам подтвердил неназванный чиновник Белого дома. По его словам, DOGE работает с другими командами, чтобы сделать связь "безопаснее и эффективнее".
Представитель Белого дома Каролин Левитт также отметила, что команда Маска вместе с Советом национальной безопасности "изучает этот вопрос, чтобы гарантировать, что это больше не повторится".
Ранее стало известно, что внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal.
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США об ударах по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- Трамп также прокомментировал утечку в Signal. По его словам, Уолтц усвоил урок.