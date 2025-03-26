На Хегсета, Рубио и еще трех чиновников подали в суд из-за утечки в Signal

Истец просит суд предотвратить удаление сообщений в чате мессенджера и сохранить переписку согласно федеральному закону о государственных записях

Пит Хегсет, Скотт Бессент и Марко Рубио (Фото: WIN MCNAMEE/POOL/EPA-EFE)

Внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal. Об этом сообщает ABC News.

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American Oversight утверждает, что "несанкционированное использование Signal для принятия конфиденциальных решений в сфере национальной безопасности" нарушает федеральный закон, регулирующий сохранение государственных записей.

Судью просят обязать членов правительства не удалять сообщения в чате Signal, а затем выполнить все юридические обязательства по сохранению записей.

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Ответчиками в иске указаны глава Пентагона Пит Хегсет, директор национальной разведки Тульси Хаббард, директор ЦРУ Джон Реткилфф, глава Минфина Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.

По мнению American Oversight, администрация Трампа использовала Signal не только для обсуждения ударов по хуситам, но и в других ситуациях.