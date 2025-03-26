На Хегсета, Рубио и еще трех чиновников подали в суд из-за утечки в Signal
Внепартийная некоммерческая организация American Oversight подала федеральный иск в суд в Вашингтоне, округ Колумбия из-за общения чиновников администрации Дональда Трампа в Signal. Об этом сообщает ABC News.
American Oversight утверждает, что "несанкционированное использование Signal для принятия конфиденциальных решений в сфере национальной безопасности" нарушает федеральный закон, регулирующий сохранение государственных записей.
Судью просят обязать членов правительства не удалять сообщения в чате Signal, а затем выполнить все юридические обязательства по сохранению записей.
Ответчиками в иске указаны глава Пентагона Пит Хегсет, директор национальной разведки Тульси Хаббард, директор ЦРУ Джон Реткилфф, глава Минфина Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.
По мнению American Oversight, администрация Трампа использовала Signal не только для обсуждения ударов по хуситам, но и в других ситуациях.
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США касательно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- Трамп также прокомментировал утечку в Signal. По его словам, Уолтц усвоил урок.