На Гегсета, Рубіо і ще трьох урядовців подано до суду через витік у Signal

Позивач просить суд запобігти видаленню повідомлень у чаті месенджера та зберегти листування згідно із федеральним законом про державні записи

Піт Гегсет, Скотт Бессент та Марко Рубіо (Фото: WIN MCNAMEE/ POOL/ EPA-EFE)

Позапартійна некомерційна організація American Oversight подала федеральний позов до суду у Вашингтоні, округ Колумбія через спілкування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у Signal. Про це повідомляє ABC News.

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American Oversight стверджує, що "несанкціоноване використання Signal для ухвалення конфіденційних рішень у сфері національної безпеки" порушує федеральний закон, який регулює збереження державних записів.

Суддю просять зобов'язати членів уряду не видаляти повідомлення у чаті Signal, а потім виконати всі юридичні зобов’язання щодо збереження записів.

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Відповідачами у позові вказані голова Пентагону Піт Гегсет, директорка національної розвідки Тульсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткілфф, очільник Мінфіну Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

На думку American Oversight, адміністрація Трампа використовувала Signal не лише для обговорення ударів по хуситах, а й в інших ситуаціях.