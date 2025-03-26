На Гегсета, Рубіо і ще трьох урядовців подано до суду через витік у Signal
Позапартійна некомерційна організація American Oversight подала федеральний позов до суду у Вашингтоні, округ Колумбія через спілкування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у Signal. Про це повідомляє ABC News.
American Oversight стверджує, що "несанкціоноване використання Signal для ухвалення конфіденційних рішень у сфері національної безпеки" порушує федеральний закон, який регулює збереження державних записів.
Суддю просять зобов'язати членів уряду не видаляти повідомлення у чаті Signal, а потім виконати всі юридичні зобов’язання щодо збереження записів.
Відповідачами у позові вказані голова Пентагону Піт Гегсет, директорка національної розвідки Тульсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткілфф, очільник Мінфіну Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.
На думку American Oversight, адміністрація Трампа використовувала Signal не лише для обговорення ударів по хуситах, а й в інших ситуаціях.
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- Спікер Джонсон заявив, що адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal.
- Трамп також прокоментував витік у Signal. За його словами, Волтц засвоїв урок.