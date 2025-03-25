Трамп прокоментував витік у Signal: Волтц засвоїв урок

За словами президента США, це перший збій за два місяці, і той несерйозний

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп підтримав радника з національної безпеки Майка Волтца після того, як головного редактора журналу The Atlantic додали до закритого чату в Signal, де обговорювалися військові плани США в Ємені. Свою думку Трамп висловив у телефонному інтерв'ю NBC News.

"Майкл Волц засвоїв урок, він хороша людина", – сказав він і зазначив, що присутність у чаті журналіста не мала "ніякого впливу" на військову операцію в Ємені.

Це перший коментар Трампа після того, як The Atlantic опублікувало історію, де детально описувалося випадкове додавання журналіста Джеффрі Голдберга до закритого чату високого рівня.

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Президента США запитали, як йому пояснили додавання журналіста до закритого чату. На це він відповів, у Волца був його номер.

"Це був один із людей Майкла на телефоні. У співробітника там був його номер", – сказав Трамп журналістам.

Також він висловив упевненість у своїй команді, заявивши, що не розчарований подіями, що передували статті The Atlantic. За словами Трампа, ситуація була "єдиним збоєм за два місяці, і він виявився несерйозним".