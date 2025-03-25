Трамп прокоментував витік у Signal: Волтц засвоїв урок
Президент США Дональд Трамп підтримав радника з національної безпеки Майка Волтца після того, як головного редактора журналу The Atlantic додали до закритого чату в Signal, де обговорювалися військові плани США в Ємені. Свою думку Трамп висловив у телефонному інтерв'ю NBC News.
"Майкл Волц засвоїв урок, він хороша людина", – сказав він і зазначив, що присутність у чаті журналіста не мала "ніякого впливу" на військову операцію в Ємені.
Це перший коментар Трампа після того, як The Atlantic опублікувало історію, де детально описувалося випадкове додавання журналіста Джеффрі Голдберга до закритого чату високого рівня.
Президента США запитали, як йому пояснили додавання журналіста до закритого чату. На це він відповів, у Волца був його номер.
"Це був один із людей Майкла на телефоні. У співробітника там був його номер", – сказав Трамп журналістам.
Також він висловив упевненість у своїй команді, заявивши, що не розчарований подіями, що передували статті The Atlantic. За словами Трампа, ситуація була "єдиним збоєм за два місяці, і він виявився несерйозним".
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- 25 березня спікер Джонсон заявив, що адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal.