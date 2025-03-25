Трамп прокомментировал утечку в Signal: Уолтц усвоил урок
Президент США Дональд Трамп поддержал советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как главного редактора журнала The Atlantic добавили в закрытый чат в Signal, где обсуждались военные планы США в Йемене. Свое мнение Трамп высказал в телефонном интервью NBC News.
"Майкл Уолтц усвоил урок, он хороший человек", – сказал он и отметил, что присутствие в чате журналиста не оказало "никакого влияния" на военную операцию в Йемене.
Это первый комментарий Трампа после того, как The Atlantic опубликовало историю, в которой подробно описывалось случайное добавление журналиста Джеффри Голдберга в закрытый чат высокого уровня.
Президента США спросили, как ему объяснили добавление журналиста в закрытый чат. На это он ответил, что у Уолтца был его номер.
"Это был один из людей Майкла на телефоне. У сотрудника там был его номер", – сказал Трамп журналистам.
Также он выразил уверенность в своей команде, заявив, что не разочарован событиями, предшествовавшими статье The Atlantic. По словам Трампа, ситуация была "единственным сбоем за два месяца, и он оказался несерьезным".
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США относительно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- 25 марта спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.