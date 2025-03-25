Трамп прокомментировал утечку в Signal: Уолтц усвоил урок

По словам президента США, это первый сбой за два месяца, и тот не серьезный

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп поддержал советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как главного редактора журнала The Atlantic добавили в закрытый чат в Signal, где обсуждались военные планы США в Йемене. Свое мнение Трамп высказал в телефонном интервью NBC News.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Майкл Уолтц усвоил урок, он хороший человек", – сказал он и отметил, что присутствие в чате журналиста не оказало "никакого влияния" на военную операцию в Йемене.

Это первый комментарий Трампа после того, как The Atlantic опубликовало историю, в которой подробно описывалось случайное добавление журналиста Джеффри Голдберга в закрытый чат высокого уровня.

Читайте также Глава Пентагона назвал условия США к хуситам: Мир через силу возвращается

Президента США спросили, как ему объяснили добавление журналиста в закрытый чат. На это он ответил, что у Уолтца был его номер.

"Это был один из людей Майкла на телефоне. У сотрудника там был его номер", – сказал Трамп журналистам.

Также он выразил уверенность в своей команде, заявив, что не разочарован событиями, предшествовавшими статье The Atlantic. По словам Трампа, ситуация была "единственным сбоем за два месяца, и он оказался несерьезным".