З'ясувати, як редактор The Atlantic потрапив у чат в Signal, доручили Маску та його DOGE

За словами чиновника Білого дому, DOGE працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "безпечнішим та ефективнішим"

Ілон Маск (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Американський мільярдер та чиновник Ілон Маск разом із командою Департаменту ефективності уряду США (DOGE) з'ясовує, яким чином журналіст Atlantic потрапив у груповий чат у месенджері Signal, де велися обговорення атак по Ємену. Про це повідомляє ABC News з посиланням на посадовця Білого дому. Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Журналісти звернули увагу, що напередодні в інтерв’ю Fox News радник з питань національної безпеки Майк Волтц натякнув, що Маск візьме під контроль це питання: "Я щойно розмовляв з Ілоном дорогою сюди — у нас є найкращі технічні уми, які досліджують, як це сталося".

Це журналістам ABC News підтвердив неназваний чиновник Білого дому. За його словами, DOGE працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "безпечнішим та ефективнішим".

Речниця Білого дому Каролін Левітт також зазначила, що команда Маска разом з Радою національної безпеки "вивчає це питання, щоб гарантувати, що це більше не повториться".

Раніше стало відомо, що позапартійна некомерційна організація American Oversight подала федеральний позов до суду у Вашингтоні, округ Колумбія, через спілкування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у Signal.