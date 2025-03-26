З'ясувати, як редактор The Atlantic потрапив у чат в Signal, доручили Маску та його DOGE
Американський мільярдер та чиновник Ілон Маск разом із командою Департаменту ефективності уряду США (DOGE) з'ясовує, яким чином журналіст Atlantic потрапив у груповий чат у месенджері Signal, де велися обговорення атак по Ємену. Про це повідомляє ABC News з посиланням на посадовця Білого дому.
Журналісти звернули увагу, що напередодні в інтерв’ю Fox News радник з питань національної безпеки Майк Волтц натякнув, що Маск візьме під контроль це питання: "Я щойно розмовляв з Ілоном дорогою сюди — у нас є найкращі технічні уми, які досліджують, як це сталося".
Це журналістам ABC News підтвердив неназваний чиновник Білого дому. За його словами, DOGE працює з іншими командами, щоб зробити зв’язок "безпечнішим та ефективнішим".
Речниця Білого дому Каролін Левітт також зазначила, що команда Маска разом з Радою національної безпеки "вивчає це питання, щоб гарантувати, що це більше не повториться".
Раніше стало відомо, що позапартійна некомерційна організація American Oversight подала федеральний позов до суду у Вашингтоні, округ Колумбія, через спілкування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у Signal.
- 24 березня стало відомо, що Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися військові плани США щодо ударів по терористах у Ємені.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- Спікер Джонсон заявив, що адміністрацію Трампа не варто карати за витік у Signal.
- Трамп також прокоментував витік у Signal. За його словами, Волтц засвоїв урок.