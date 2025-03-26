Прем'єр Канади після витоку в Signal: Ми маємо стати самостійнішими в обороні

Марк Карні (Фото: EPA/KAMARA MOROZUK)

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після скандалу з месенджером Signal та витоком важливих даних журналісту The Atlantic у США заявив, що країна має більше дбати про себе та стати більш "канадською". Про це повідомляє CNN.

Карні зазначив, що помилки трапляються у всіх, але важливим є те, як люди реагують на них і як виправляють. За його словами, витік військових планів США журналістам – це "дуже серйозна проблема" і з неї необхідно винести всі уроки.

"Мій обов'язок – планувати найгірше, думати про найскладнішу еволюцію нового середовища загроз, про те, що це означає для Канади і як нам найкраще захистити Канаду. Частина цієї відповіді – бути дедалі більш і більш канадськими в наших оборонних можливостях, дедалі більш і більш канадськими в наших рішеннях, брати на себе більшу відповідальність", – сказав прем'єр країни.

За словами Карні, у Канади та США міцне партнерство у сфері розвідки через альянс Five Eyes ("П'яте око") щодо обміну даними. До нього також входять Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Після того, як журналіст The Atlantic був доданий до закритого чату Signal радником з безпеки Майком Волтцом, той узяв на себе повну відповідальність за інцидент. Він наголосив, що його співробітник не винен у цій помилці.

"Співробітник не був відповідальним. І дивіться, я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу. Моя робота – переконатись, що все скоординовано", – сказав Волтц, передає CNN.