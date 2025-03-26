Премьер Канады после утечки в Signal: Мы должны стать самостоятельнее в обороне
Премьер-министр Канады Марк Карни после скандала с мессенджером Signal и утечкой важных данных журналисту The Atlantic в США заявил, что страна должна больше заботиться о себе и стать более "канадской". Об этом сообщает CNN.
Карни отметил, что ошибки случаются у всех, но важно то, как люди реагируют на эти них и как исправляют. По его словам, утечка военных планов США журналистам – это "очень серьезная проблема" и из нее необходимо извлечь все уроки.
"Моя обязанность – планировать худшее, думать о самой сложной эволюции новой среды угроз, о том, что это значит для Канады и как нам лучше всего защитить Канаду. Часть этого ответа – быть все более и более канадскими в наших оборонных возможностях, все более и более канадскими в наших решениях, брать на себя большую ответственность", – сказал премьер страны.
По словам Карни, у Канады и США прочное партнерство в сфере разведки через альянс Five Eyes ("Пятый глаз") по обмену данными. В него также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
После того как журналист The Atlantic был добавлен в закрытый чат Signal советником по безопасности Майком Уолтцом, тот взял на себя полную ответственность за инцидент. Он подчеркнул, что его сотрудник не виновен в этой ошибке.
"Сотрудник не был ответственным. И смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа – убедиться, что все скоординировано", – сказал Уолтц, передает CNN.
- 24 марта стало известно, что Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США относительно ударов по террористам в Йемене.
- Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- Спикер Джонсон заявил, что администрацию Трампа не стоит наказывать за утечку в Signal.
- Трамп также прокомментировал утечку в Signal. По его словам, Уолтц усвоил урок.