Премьер Канады после утечки в Signal: Мы должны стать самостоятельнее в обороне

Марк Карни (Фото: EPA/KAMARA MOROZUK)

Премьер-министр Канады Марк Карни после скандала с мессенджером Signal и утечкой важных данных журналисту The Atlantic в США заявил, что страна должна больше заботиться о себе и стать более "канадской". Об этом сообщает CNN.

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Карни отметил, что ошибки случаются у всех, но важно то, как люди реагируют на эти них и как исправляют. По его словам, утечка военных планов США журналистам – это "очень серьезная проблема" и из нее необходимо извлечь все уроки.

"Моя обязанность – планировать худшее, думать о самой сложной эволюции новой среды угроз, о том, что это значит для Канады и как нам лучше всего защитить Канаду. Часть этого ответа – быть все более и более канадскими в наших оборонных возможностях, все более и более канадскими в наших решениях, брать на себя большую ответственность", – сказал премьер страны.

По словам Карни, у Канады и США прочное партнерство в сфере разведки через альянс Five Eyes ("Пятый глаз") по обмену данными. В него также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

После того как журналист The Atlantic был добавлен в закрытый чат Signal советником по безопасности Майком Уолтцом, тот взял на себя полную ответственность за инцидент. Он подчеркнул, что его сотрудник не виновен в этой ошибке.

"Сотрудник не был ответственным. И смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа – убедиться, что все скоординировано", – сказал Уолтц, передает CNN.