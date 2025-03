The Atlantic показал вторую часть сообщений из Signal: Хегсет расписывал военные планы

Американский журнал The Atlantic 26 марта опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен. Об этом сообщают CNN и BBC.

Как отмечают журналисты, опубликованные сообщения опровергают заявления министра обороны США Пита Хегсета и других чиновников администрации Дональда Трампа, утверждавших, что в чате не обсуждались военные планы.

Одно из сообщений, отправленное в 11:44 по восточному времени, содержит сообщение Хегсета: "Погода благоприятная. Только что подтверждено с Центком — готовы к запуску миссии".

Далее глава Пентагона предоставил детали операции:

12:15: запуск F-18 (первый этап ударов);

13:45: начало первого окна для удара с F-18 (террорист находится на известном месте, поэтому удар должен произойти вовремя). Также вылет дронов-ударников (MQ-9);

14:10: дополнительные F-18 отправляются (второй этап ударов);

14:15: дроны-ударники нацелены на цель (это момент, когда первые бомбы гарантированно упадут, если не будет изменений по предыдущим целям "с триггера");

15:36: начало второго этапа ударов для F-18, также запускаются морские Tomahawks.

Эта информация была получена за два часа до запланированного начала бомбардировки позиций в Йемене, сообщает The Atlantic.

"Заявления Хегсета, Габбард, Рэтклиффа и Трампа в сочетании с утверждениями многочисленных представителей администрации о том, что мы лжем о содержании текстов в Signal, заставили нас поверить в то, что люди должны увидеть эти тексты, чтобы сделать собственные выводы. Существует очевидный общественный интерес в раскрытии информации, которую советники Трампа передавали по незащищенным каналам связи, особенно потому, что высокопоставленные чиновники администрации пытаются преуменьшить значение сообщений, которыми они обменивались", – говорится в редакционном материале.

BREAKING: Jeffrey Goldberg из Атлантики @Атлантики был только что получены FULL Text Message Chain.



I have provided all texts в этом post and the thread below:



CHECK MATE! 🧵 pic.twitter.com/UvSj4jJdHi