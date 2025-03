The Atlantic показав другу частину повідомлень з Signal: Гегсет розписував військові плани

Американський журнал The Atlantic 26 березня опублікував додаткові повідомлення з групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен. Про це повідомляють CNN та BBC.

Як зазначають журналісти, опубліковані повідомлення спростовують заяви міністра оборони США Піта Гегсета та інших високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, які стверджували, що в чаті не обговорювалися військові плани.

Одне з повідомлень, надіслане о 11:44 за східним часом, містить повідомлення Гегсета: "Погода сприятлива. Тільки що підтверджено з Центком — готові до запуску місії".

Далі глава Пентагону надав деталі операції:

12:15: запуск F-18 (перший етап ударів);

13:45: початок першого вікна для удару з F-18 (терорист знаходиться на відомому місці, тож удар має відбутися вчасно). Також виліт дронів-ударників (MQ-9);

14:10: додаткові F-18 вирушають (другий етап ударів);

14:15: дрони-ударники націлені на ціль (це момент, коли перші бомби гарантовано впадуть, якщо не буде змін за попередніми цілями "з тригера");

15:36: початок другого етапу ударів для F-18, також запускаються морські Tomahawks.

Цю інформацію було отримано за дві години до запланованого початку бомбардування позицій у Ємені, повідомляє The Atlantic.

"Заяви Гегсета, Габбард, Реткліффа і Трампа в поєднанні з твердженнями численних представників адміністрації про те, що ми брешемо про зміст текстів у Signal, змусили нас повірити в те, що люди повинні побачити ці тексти, щоб зробити власні висновки. Існує очевидний суспільний інтерес у розкритті інформації, яку радники Трампа передавали незахищеними каналами зв'язку, особливо тому, що високопосадовці адміністрації намагаються применшити значення повідомлень, якими вони обмінювалися", – йдеться у редакційному матеріалі.

BREAKING: Jeffrey Goldberg from The Atlantic @TheAtlantic has just released the FULL Text Message Chain.



I have provided all texts in this post and the thread below:



CHECK MATE! 🧵 pic.twitter.com/UvSj4jJdHi