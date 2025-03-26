У Трампа продовжують гнути лінію про "відсутність військових планів" у Signal, попри докази

У Білому домі стверджують, що повідомлення у чаті не містять обговорень військових планів. Водночас The Atlantic публікує докази зворотного

Каролін Левітт та Майк Волтц, ліворуч (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Навіть після того, як американський журнал The Atlantic опублікував нові повідомлення з групового чату в месенджері Signal, у Білому домі продовжують стверджувати, що там не обговорювалися жодні військові плани.

Речниця Білого дому Каролін Левітт відреагувала на новий матеріал The Atlantic, який 26 березня опублікував додаткові повідомлення з групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен.

"Вся ця історія була черговою містифікацією, написаною ненависником Трампа, який добре відомий своїми сенсаційними вигадками", – заявила вона.

Левітт зазначила, що The Atlantic нібито сам визнав: "Це були не військові плани". Насправді у статті журналістів наголошується на протилежному, і підкріплюється опублікованими скриншотами листування у Signal – там глава Пентагону Піт Гегсет у деталях розписує операцію із завдання ударів по позиціях єменських хуситів.

Радник з нацбезпеки Майк Волтц підтримав Левітт, заявивши, що у чаті нібито не обговорювалися жодні військові плани: "Жодних локацій, жодних методів, жодних військових планів".

Раніше стало відомо, що позапартійна некомерційна організація American Oversight подала федеральний позов до суду у Вашингтоні, округ Колумбія, через спілкування топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у Signal.