Понад 50% американців не вдоволені призначеннями в адміністрації Трампа – NBC News

52% респондентів висловили загальне розчарування людьми, яких Трамп обрав для керівництва міністерствами та федеральними відомствами

Фото: ЕРА / SHAWN THEW

Більшість американців розчаровані людьми, яких президент США Дональд Трамп призначив очолити міністерства і федеральні відомства. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу NBC News.

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52% респондентів висловили загальне розчарування людьми, яких американський лідер обрав для керівництва міністерствами та федеральними відомствами. Натомість 45% задоволені цими призначеннями.

Ці показники є близькими до загального рейтингу схвалення Трампа: 47% зареєстрованих виборців підтримують його роботу, а 51% — не підтримують.

Як зазначає NBC News, рівень незадоволення американців вибором Трампа на керівні посади вищий, ніж на початку його першого терміну, коли таких було 44%.

Опитування також показало значний розкол між прихильниками Республіканської та Демократичної партій. 88% виборців-республіканців задоволені призначеннями Трампа в його другій адміністрації, а 95% демократів висловили розчарування. Тільки 10% республіканців зазначили, що їх розчаровує вибір Трампа, а лише 4% демократів сказали, що вони задоволені його кадровими рішеннями.

Опитування було опубліковане на тлі того, що 26 березня журнал The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен. Журналісти поширили скриншоти листування, на одному з яких глава Пентагону Піт Гегсет детально розписує план ударів, описуючи військову техніку та тактику.

Опитування NBC News проводилося серед 1000 зареєстрованих виборців з 7 до 11 березня за допомогою телефонних інтерв'ю та онлайн-опитування, яке надсилалося за допомогою текстових повідомлень. Питання про команду Трампа було поставлене половині вибірки респондентів, тому статистична похибка вибірки становить плюс-мінус 4,4%.