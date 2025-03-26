Трамп про новий матеріал The Atlantic: Нічого компроментуючого, але дехто у мене облажався

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп відреагував на новий матеріал журналу The Atlantic про листування його команди у месенджері Signal. В інтерв'ю The Vince Show він заявив, що "там не було нічого компрометуючого".

"Там не було деталей, і там не було нічого компрометуючого, і це не вплинуло на атаку, яка була дуже успішною. Це була дуже, дужа успішна атака", – висловився очільник Білого дому, водночас визнавши, що "дехто в його команді облажався".

До того ж Трамп зазначив, що вважає інцидент технічною помилкою, а не витоком секретної інформації.

"Це не має великого значення, окрім того, що ви хочете з'ясувати, хто це зробив і як вони це зробили, тому що ви не хочете, щоб це сталося в майбутньому, ви не можете цього допустити", – сказав президент США.

Сьогодні, 26 березня, The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в месенджері Signal, де обговорювалися деталі атаки США на Ємен. Журналісти поширили скриншоти листування, на одному з яких глава Пентагону Піт Гегсет детально розписує план ударів, описуючи військову техніку та тактику.