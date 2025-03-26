Трамп о деталях от The Atlantic: Ничего компрометирующего, но кое-кто у меня облажался

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новый материал журнала The Atlantic о переписке его команды в мессенджере Signal. В интервью The Vince Show он заявил, что "там не было ничего компрометирующего".

"Там не было деталей, и там не было ничего компрометирующего, и это не повлияло на атаку, которая была очень успешной. Это была очень, очень успешная атака", – высказался глава Белого дома, при этом признав, что "кое-кто в его команде облажался".

К тому же Трамп отметил, что считает инцидент технической ошибкой, а не утечкой секретной информации.

"Это не имеет большого значения, кроме того, что вы хотите выяснить, кто это сделал и как они это сделали, потому что вы не хотите, чтобы это произошло в будущем, вы не можете этого допустить", – сказал президент США.

Сегодня, 26 марта, The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались детали атаки США на Йемен. Журналисты распространили скриншоты переписки, на одном из которых глава Пентагона Пит Хегсет подробно расписывает план ударов, описывая военную технику и тактику.