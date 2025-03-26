AP: В Колорадо заменят "искаженный" портрет Трампа

Портрет Дональда Трампа в Колорадо (Фото: @namwella1961)

Портрет президента США Дональда Трампа, висящий вместе с портретами других президентов в Капитолии штата Колорадо, будет снят после критики Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление демократов Палаты представителей Конгресса.

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Согласно документу, портрет будет снят по требованию лидеров республиканцев в парламенте.

"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа висит в Капитолии, это их дело", — заявили демократы.

АР отмечает, что портрет стоил минимум $10 000, которые собрали республиканцы Колорадо в 2019 году для заказа картины.

Галерея в Колорадо (Фото: @artnet)

Какой портрет повесят на место предыдущего, неизвестно.

Как отмечает BBC, Трамп подверг критике свой портрет в Колорадо после того, как получил новый портрет от диктатора Владимира Путина. Его привез в Вашингтон специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Подарок не был представлен публично, но Уиткофф сказал, что Трамп "был явно тронут" и назвал свой портрет "хорошим".

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После заявлений Трампа, Капитолий штата столкнулся с постоянным потоком посетителей, которые стремились сфотографироваться с портретом перед тем, как его уберут.