AP: В Колорадо заменят "искаженный" портрет Трампа
Портрет президента США Дональда Трампа, висящий вместе с портретами других президентов в Капитолии штата Колорадо, будет снят после критики Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление демократов Палаты представителей Конгресса.
Согласно документу, портрет будет снят по требованию лидеров республиканцев в парламенте.
"Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа висит в Капитолии, это их дело", — заявили демократы.
АР отмечает, что портрет стоил минимум $10 000, которые собрали республиканцы Колорадо в 2019 году для заказа картины.
Какой портрет повесят на место предыдущего, неизвестно.
Как отмечает BBC, Трамп подверг критике свой портрет в Колорадо после того, как получил новый портрет от диктатора Владимира Путина. Его привез в Вашингтон специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
Подарок не был представлен публично, но Уиткофф сказал, что Трамп "был явно тронут" и назвал свой портрет "хорошим".
После заявлений Трампа, Капитолий штата столкнулся с постоянным потоком посетителей, которые стремились сфотографироваться с портретом перед тем, как его уберут.
- 24 марта Трампу не понравился его портрет, висящий в Капитолии штата Колорадо. В соцсети Truth Social он требовал снять "намеренно обезображенную" картину.
- В тот же день Трамп подверг критике американского актера и демократического активиста Джорджа Клуни, назвав его интервью в программе "60 Minutes" "джинсой".