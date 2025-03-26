AP: У Колорадо замінять "спотворений" портрет Трампа

Капітолій штату зіткнувся з постійним потоком відвідувачів, які прагнули сфотографуватися з портретом

Портрет Дональда Трампа в Колорадо (Фото: @namwella1961)

Портрет президента США Дональда Трампа, який висить разом із портретами інших президентів у Капітолії штату Колорадо, буде знятий після критики Трампа. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву демократів Палати представників Конгресу.

Згідно з документом, портрет буде знятий на вимогу лідерів республіканців у парламенті.

"Якщо Республіканська партія хоче витрачати час і гроші на те, який портрет Трампа висить у Капітолії, то це їхня справа", — заявили демократи.

АР зазначає, що портрет коштував щонайменше $10 000, які зібрали республіканці Колорадо у 2019 році для замовлення картини.

Галерея в Колорадо (Фото: @artnet)

Який саме портрет повісять на місце попереднього, невідомо.

Як зазначає BBC, Трамп розкритикував свій портрет у Колорадо після того, як отримав новий портрет від диктатора Володимира Путіна. Його привіз до Вашингтона спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Подарунок не був представлений публічно, але Віткофф сказав, що Трамп "був явно зворушений" і назвав свій портрет "гарним".

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Після заяв Трампа Капітолій штату зіткнувся з постійним потоком відвідувачів, які прагнули сфотографуватися з портретом перед тим, як його приберуть.