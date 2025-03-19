В США, вероятно, удалили данные о 35 000 похищенных Россией детей – WP

Администрация Трампа прекратила программу по документированию военных преступлений России, что привело к потере обширной базы данных

Украинские дети (Иллюстративное фото: IGOR TKACHENKO/ЕРА)

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование программы по документированию военных преступлений России, в рамках которой создавалась конфиденциальная база данных депортированных украинских детей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, знакомых с ситуацией.

Прокуроры, расследующие уголовные дела против России, в частности дело Международного уголовного суда (МУС) против российского диктатора Владимира Путина за участие в похищении украинских детей, потеряли доступ ко всем данным.

База, созданная Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, содержала спутниковые снимки, биометрические данные и другую информацию, которая помогала установить местонахождение 35 000 детей из Украины.

Как сообщает издание, группа конгрессменов от Демократической партии США обратилась к госсекретарю США Марко Рубио с требованием восстановить программу и установить местонахождение базы данных.

"У нас есть основания полагать, что данные из базы были окончательно удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", — говорится в письме.

Авторы обращения подчеркнули, что, даже если база данных была не удалена, а перемещена, это будет препятствовать следствию. Ведь в таком случае содержание базы будет скомпрометировано, и цифровые доказательства будут неприемлемы в суде.