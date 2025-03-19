У США, ймовірно, видалили дані щодо 35 000 викрадених Росією дітей – WP
Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування програми з документування воєнних злочинів Росії, в межах якої створювалася конфіденційна база даних депортованих українських дітей. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією.
Прокурори, які розслідують кримінальні справи проти Росії, зокрема справу Міжнародного кримінального суду (МКС) проти російського диктатора Володимира Путіна за участь у викраденні українських дітей, втратили доступ до всіх даних.
База, яку створювала Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, містила супутникові знімки, біометричні дані та іншу інформацію, що допомагала встановити місцеперебування 35 000 дітей з України.
Як повідомляє видання, група конгресменів від Демократичної партії США звернулася до держсекретаря США Марко Рубіо із вимогою відновити програму та встановити місцеперебування бази даних.
"У нас є підстави вважати, що дані з бази було остаточно видалено. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", – йдеться у листі.
Автори звернення наголосили, що, навіть якщо база даних була не видалена, а переміщена, це перешкоджатиме слідству. Адже в такому разі вміст бази буде скомпрометований, і цифрові докази будуть неприйнятними в суді.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.
- 6 лютого 2025 року Трамп запровадив санкції проти МКС. Він пояснив своє рішення тим, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".
- Міжнародний кримінальний суд засудив санкції проти своїх посадовців, які запровадили Сполучені Штати.