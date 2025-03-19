У США, ймовірно, видалили дані щодо 35 000 викрадених Росією дітей – WP

Адміністрація Трампа припинила програму з документування воєнних злочинів Росії, що призвело до втрати великої бази даних

Українські діти (Ілюстративне фото: IGOR TKACHENKO/ЕРА)

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування програми з документування воєнних злочинів Росії, в межах якої створювалася конфіденційна база даних депортованих українських дітей. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів, знайомих із ситуацією.

Прокурори, які розслідують кримінальні справи проти Росії, зокрема справу Міжнародного кримінального суду (МКС) проти російського диктатора Володимира Путіна за участь у викраденні українських дітей, втратили доступ до всіх даних.

База, яку створювала Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, містила супутникові знімки, біометричні дані та іншу інформацію, що допомагала встановити місцеперебування 35 000 дітей з України.

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Як повідомляє видання, група конгресменів від Демократичної партії США звернулася до держсекретаря США Марко Рубіо із вимогою відновити програму та встановити місцеперебування бази даних.

"У нас є підстави вважати, що дані з бази було остаточно видалено. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", – йдеться у листі.

Автори звернення наголосили, що, навіть якщо база даних була не видалена, а переміщена, це перешкоджатиме слідству. Адже в такому разі вміст бази буде скомпрометований, і цифрові докази будуть неприйнятними в суді.