41 страна уже подала иск на РФ в Международный уголовный суд из-за войны в Украине

Мир консолидировался в иске к Международному уголовному суду (МКС) против России из-за преступлений, совершенных в Украине. В частности, к МКС уже подала иск 41 страна.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

После совершенных оккупантами преступлений в Буче Великобритания заявила, что вместе с другими странами собирает доказательства для МКС.

Франция и ЕС уже оказывают финансовую и техническую помощь для документирования расследования преступлений РФ в Украине.

"По состоянию на 11 марта 41 страна подала иск в МКС по поводу преступлений, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность Путина и других российских чиновников", – сообщили в центре.

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По расчетам юристов, расследование в суде может длиться от года до трех.

"Исходя из количества стран, заинтересованных в вынесении приговора РФ, вероятно, МКС и Международный суд ООН не будут затягивать процесс", – пояснили в ведомстве.

Также Украина подала иск в Международный суд ООН, где будет рассматриваться ответственность РФ. Хотя 16 марта Украина выиграла иск, и Международный суд ООН отдал приказ РФ остановить войну против нас, Москва отвергла обвинения и отказалась его выполнять.

Уляна Букатюк

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