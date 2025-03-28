Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією
Держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції, що рішення призупинити програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією, не скасовували.
"Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам", – сказав він.
Раніше Reuters писало, що ініціатива з відстеження викрадених Росією українських дітей отримає короткострокове фінансування від США.
У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалося підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.
Програма "Ukraine Conflict Observatory" під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі з них. Про її призупинення адміністрацією президента США Дональда Трампа стало відомо 14 березня.
- 18 березня 2025 року стало відомо, що призупинення "Ukraine Conflict Observatory" могло призвести до видалення інформації про 35 000 викрадених Росією українських дітей.
- 19 березня Держдепартамент США заперечив повідомлення про видалення інформації.