Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією

Програма не відновлена і не фінансується, заявив держсекретар США

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції, що рішення призупинити програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією, не скасовували.

"Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам", – сказав він.

Раніше Reuters писало, що ініціатива з відстеження викрадених Росією українських дітей отримає короткострокове фінансування від США.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалося підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.

Програма "Ukraine Conflict Observatory" під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі з них. Про її призупинення адміністрацією президента США Дональда Трампа стало відомо 14 березня.

18 березня 2025 року стало відомо, що призупинення "Ukraine Conflict Observatory" могло призвести до видалення інформації про 35 000 викрадених Росією українських дітей.

19 березня Держдепартамент США заперечив повідомлення про видалення інформації.