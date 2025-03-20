"Це теорія змови". Держдеп спростував чутки про видалення даних про викрадених Росією дітей

Речниця Держдепу наголосила, що дані не були під контролем відомства, але "вони існують, вони не були видалені й не зникли"

Українські діти (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Дані про викрадених Росією українських дітей не видаляли, як стверджували медіа. Про це на брифінгу повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Вона назвала чутки про видалення відповідних даних "теорією змови, або страхом, або ще чим завгодно, але не дійсністю".

"Тож, це неправда. Дані існують. Вони не були під контролем Державного департаменту, але ми знаємо, хто керує ними та вебсайтом. І ми точно знаємо, що дані існують, вони не були видалені й не зникли", – сказала Брюс.

Раніше кілька західних медіа повідомили, що адміністрація Дональда Трампа зупинила ініціативу, фінансовану США, яка займалася документуванням ймовірних російських воєнних злочинів, включно й конфіденційну базу даних про масову депортацію українських дітей до Росії.

Газета The Washington Post писала, що навіть якщо база даних була не видалена, а переміщена, це перешкоджатиме слідству, адже в такому разі вміст бази буде скомпрометований і цифрові докази будуть неприйнятними в суді.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" і порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

6 лютого 2025 року Трамп запровадив санкції проти МКС. Він пояснив своє рішення тим, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".

Міжнародний кримінальний суд засудив санкції проти своїх посадовців, які запровадили Сполучені Штати.