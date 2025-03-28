США відновлять фінансування програми з відстеження викрадених РФ українських дітей

Українські діти (Фото: depositphotos.com)

Ініціатива з відстеження викрадених Росією українських дітей отримає короткострокове фінансування від США. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Державний департамент США.

"Фінансування надається на короткий період, поки виконавці Conflict Observatory забезпечують належне передавання критично важливих даних про дітей відповідним органам", – сказала речниця Держдепартаменту.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалось підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.

Програма "Ukraine Conflict Observatory" під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету допомогла відстежити тисячі з них. Про її призупинення адміністрацією президента США Дональда Трампа стало відомо 14 березня.

Це рішення ухвалено після розпорядження Трампа провести масштабну перевірку, щоб запобігти, за його словами, марнотратному витрачанню грошей платників податків США на цілі, які не відповідають американським інтересам.

Призупинення "Ukraine Conflict Observatory" викликало занепокоєння щодо потенційної втрати доступу до великої кількості інформації про близько 30 000 дітей, яких викрала Росія, включно із супутниковими зображеннями та іншими даними.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

18 березня 2025 року стало відомо, що призупинення "Ukraine Conflict Observatory" могло призвести до видалення інформації про 35 000 викрадених Росією українських дітей.

19 березня Держдепартамент США заперечив повідомлення про видалення інформації.