Росія завдала страждань дітям в Україні та проводила страти – доповідь ООН

У документі йдеться, що депортацію дітей можна прирівняти до воєнних злочинів

Повномасштабна війна в Україні (Ілюстративне фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Росія завдала "неймовірних страждань" мільйонам українських дітей, порушила їхні права та проводила страти з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це йдеться у доповіді Управління Організації об'єднаних націй із прав людини.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Їх права були обмежені у всіх аспектах життя, що залишило глибокі шрами, як фізичні, так і психосоціальні", – заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

У документі йдеться, що у чотирьох областях, які Росія анексувала у 2022 році, діти особливо постраждали від порушень міжнародного права з прав людини. Зазначається, що йдеться про страти, довільні затримання, сексуальне насильство, катування і жорстоке поводження.

Стверджується, що у 2022 та 2023 роках "без суду і слідства" були страчені п'ятеро хлопчиків і дві дівчинки. Внаслідок бойових дій на окупованих територіях, за даними ООН, загинули 148 дітей та ще 304 поранені.

Також у доповіді йдеться, що росіяни в окупації нав'язували дітям "військово-патріотичне виховання", де піддавали їх пропаганді. Дітей змушували вивчати гімн Росії, а в школах навчали за російською програмою.

"Ці зміни порушують міжнародне гуманітарне право, яке зобов'язує країну, що окупує, захищати дітей, поважати їхню національну ідентичність і підтримувати спадкоємність їхньої освіти та культури", – йдеться у доповіді.

У перший рік повномасштабної війни, за даними ООН, незаконної депортації до Росії або переміщення окупованими територіями зазнали щонайменше 200 дітей. Ці дії можуть бути прирівняні до воєнних злочинів, зазначили у доповіді.

У доповіді також йдеться про те, що Росія не надала Центральному агентству з розшуку докладну інформацію про дітей, що завадило сім'ям знайти їх.

За даними Управління ООН із прав людини, у період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року в Україні, включно з окупованими територіями, загинуло понад 600 дітей. Щонайменше 737 000 дітей стали внутрішньо переміщеними особами, а ще 1,7 млн стали біженцями.

3 лютого 2025 року моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених.

19 березня ООН назвала тортури та насильство щодо українців злочином проти людяності.

У МЗС відреагували на доповідь ООН щодо злочинів, які Росія вчиняє проти українців, і закликали міжнародну спільноту продовжити тиснути на Росію, щоб це припинити.