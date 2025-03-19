ООН назвала тортури та насильство стосовно українців злочином проти людяності

Полонені українці (Ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Комісія Організації Об'єднаних Націй з розслідувань заявила, що насильницькі зникнення українців у Росії та тортури є злочинами проти людяності. Про це йдеться в новій доповіді комісії, передає Reuters.

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Нову доповідь комісія ООН представила 19 березня у Женеві. У ній сказано, що велику кількість мирних українців було затримано або на тимчасово окупованих територіях, або після депортації до Росії. Згодом вони зазнавали тортур і сексуального насильства.

"Ці злочини були скоєні в межах широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення та відповідно до скоординованої державної політики", – йдеться у доповіді.

Зазначається, що представництво Росії в Женеві назвало ці заяви "політизованими та однобокими" і відмовилося від коментарів. Раніше російське представництво заперечувало тортури та жорстоке поводження з військовополоненими.

Голова комісії Ерік Месе повідомив, що Росія не повідомила про місцеперебування зниклих безвісти людей, через що українські сім'ї зіткнулися із "болісною невизначеністю".

"Найжорстокіші форми тортур застосовувалися під час допитів, які найчастіше проводилися співробітниками Федеральної служби безпеки та Слідчого комітету Російської Федерації", – сказано в доповіді комісії ООН.

Крім того, були виявлені додаткові випадки зґвалтувань та сексуального насильства над жінками-ув'язненими.

"Ми шоковані доповіддю, яка викриває жорстоке поводження Росії з полоненими", – заявив у середу посол Великої Британії Саймон Менлі.

Водночас представник Еритреї (африканської країни-союзниці РФ) заявив, що зміст доповіді побудовано на моделі "упередженості щодо Росії".

Україна своєю чергою звернулася до Ради ООН з прав людини з проханням продовжити мандат комісії, рішення щодо якого буде ухвалено у квітні.