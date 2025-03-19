ООН назвала пытки и насилие по отношению к украинцам преступлением против человечности
Комиссия Организации Объединенных Наций по расследованиям заявила, что насильственные исчезновения украинцев в России и пытки являются преступлениями против человечности. Об этом сказано в новом докладе комиссии, передает Reuters.
Новый доклад комиссия ООН представила 19 марта в Женеве. В нем сказано, что большое количество мирных украинцев были задержаны или на временно оккупированных территориях, или после депортации в Россию. Впоследствии они подвергались пыткам и сексуальному насилию.
"Эти преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии со скоординированной государственной политикой", – говорится в докладе.
Отмечается, что представительство России в Женеве назвало эти заявления "политизированными и однобокими" и отказалось от комментариев. Ранее российское представительство отрицало пытки и жестокое обращение с военнопленными.
Председатель комиссии Эрик Месе сообщил, что Россия не сообщила о местонахождении пропавших без вести людей, из-за чего украинские семьи столкнулись с "мучительной неопределенностью".
"Самые жестокие формы пыток применялись во время допросов, которые зачастую проводились сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета Российской Федерации", – сказано в докладе комиссии ООН.
Кроме того, были выявлены дополнительные случаи изнасилований и сексуального насилия над женщинами-заключенными.
"Мы шокированы докладом, который разоблачает жестокое обращение России с пленными", – заявил в среду посол Великобритании Саймон Мэнли.
В то же время представитель Эритреи (африканской страны-союзницы РФ) заявил, что содержание доклада построено на модели "предвзятости по отношению к России".
Украина в свою очередь обратилась в Совет ООН по правам человека с просьбой продлить мандат комиссии, решение по которому будет принято в апреле.
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