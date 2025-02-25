Рубио объяснил, почему США голосовали против коллективной резолюции по войне в Украине

Вашингтон не считает благоприятным принимать что-либо в ООН, что является "антагонистическим к любой стороне", сказал Марко Рубио

Марко Рубио (Фото: Jack Guez/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты проголосовали против резолюции Организации объединенных наций, осуждающей российскую агрессию против Украины, потому что она якобы противоречит усилиям Вашингтона посадить обе стороны за стол переговоров и прекратить войну. Свою позицию он высказал в комментарии медиа Breitbart News.

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Накануне США проголосовали против коллективной резолюции к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время Штаты воздержались во время голосования за собственную резолюцию, в которую европейские государства внесли правки.

"Что касается более широкой резолюции, то мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта", – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, Вашингтон не считает благоприятным принимать что-либо в ООН, что является "антагонистическим к любой стороне". Он подчеркнул, что США пытаются усадить обе стороны за стол переговоров. По его словам, Украина якобы не согласилась.

Рубио отметил, что США обратились в Совет безопасности ООН со своим "компромиссом", который, по мнению чиновника, является "очень честной формулировкой и в основном говорит, что война – это ужасная вещь". Госсекретарь добавил, что россияне не наложили при этом вето.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал решение страны голосовать против общей резолюции.

"Я бы не хотел объяснять это сейчас, но это как бы само собой разумеющееся", — так на вопрос о том, почему США проголосовали против, Трамп ответил журналистам на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

24 февраля 2025 года во время Генассамблеи ООН 93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию, США и Россия голосовали против.

Позже Генассамблея проголосовала и за американский вариант резолюции по войне, Украина и США воздержались.

После этого Совбез ООН принял резолюцию США относительно российско-украинской войны. "За" проголосовали 10 стран, пять – воздержались.