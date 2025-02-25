Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Вашингтон не вважає сприятливим ухвалювати щось в ООН, що є "антагоністичним до будь-якої сторони", сказав Марко Рубіо

Марко Рубіо (Фото: Jack Guez/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати проголосували проти резолюції Організації об’єднаних націй, яка засуджувала російську агресію проти України, бо вона нібито суперечить зусиллям Вашингтона посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну. Свою позицію він висловив у коментарі медіа Breitbart News.

Напередодні США проголосували проти колективної резолюції до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України. Водночас Штати утрималися під час голосування за власну резолюцію, до якої європейські держави внесли правки.

"Що стосується ширшої резолюції, то ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає в запобіганні та припиненні війни та конфлікту", – сказав Рубіо.

Держсекретар додав, Вашингтон не вважає сприятливим ухвалювати щось в ООН, що є "антагоністичним до будь-якої сторони". Він наголосив, що США намагаються посадити обидві сторони за стіл переговорів. За його словами, Україна нібито не погодилася.

Рубіо зауважив, що США звернулися до Ради безпеки ООН зі своїм "компромісом", який, на думку посадовця, є "дуже чесним формулюванням і в основному говорить, що війна – це жахлива річ". Держсекретар додав, що росіяни не наклали при цьому вето.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував рішення його країни голосувати проти загальної резолюції.

"Я б не хотів пояснювати це зараз, але це як би само собою зрозуміле", – так на запитання про те, чому США проголосували проти, Трамп відповів журналістам на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

24 лютого 2025 року під час Генасамблеї ООН 93 країни проголосували за проукраїнську резолюцію, США та Росія голосували проти.

Згодом Генасамблея проголосувала й за американський варіант резолюції щодо війни, Україна та США утрималися.

Після цього Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США щодо російсько-української війни. "За" проголосували 10 країн, п'ять – утрималися.