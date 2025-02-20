В ООН заявили, что Зеленский законно находится в должности президента Украины

В ООН подчеркнули, что выборы в Украине были проведены должным образом

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский – легитимный лидер Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Deutsche Welle.

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По его словам, в ООН не согласны с утверждениями о якобы нелегитимности украинского лидера.

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", – сказал он журналистам.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что у того "очень низкие позиции" среди украинцев.

Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп живет в дезинформационном пространстве, созданном Россией. Он опроверг заявления о якобы 4%-ом рейтинге.

Слова Трампа также опровергают данные Киевского международного института социологии, в которых сказано, что по состоянию на половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту, а 37% – не доверяют.