В ООН заявили, что Зеленский законно находится в должности президента Украины
Президент Владимир Зеленский – легитимный лидер Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Deutsche Welle.
По его словам, в ООН не согласны с утверждениями о якобы нелегитимности украинского лидера.
"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", – сказал он журналистам.
19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что у того "очень низкие позиции" среди украинцев.
Зеленский в свою очередь заявил, что Трамп живет в дезинформационном пространстве, созданном Россией. Он опроверг заявления о якобы 4%-ом рейтинге.
Слова Трампа также опровергают данные Киевского международного института социологии, в которых сказано, что по состоянию на половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту, а 37% – не доверяют.
- 12 февраля Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны.
- В 2024 году он неоднократно исключал возможность выборов во время войны, потому что для этого нужно менять Конституцию, а еще обеспечить возможность проголосовать для всех военных и выехавших за границу.