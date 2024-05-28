Путин заявил, что сейчас в Украине легитимна якобы только Рада. Стефанчук ответил

Спикер Рады Стефанчук отметил, что в соответствии с Конституцией Украины Зеленский останется легитимным президентом до вступления в должность нового

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. Глава украинского парламента подчеркнул, что Конституция предусматривает непрерывность власти – президент остается легитимным, пока в должность не вступит новый.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Накануне Путин общался с российскими пропагандистами и заявил, что на сегодняшний день в Украине легитимной властью является якобы не президент государства, а парламент и спикер.

Диктатор РФ отметил, что в период военного положения выборы президента не проводятся, но это якобы не означает, что полномочия главы государства пролонгируются. В то же время Путин напомнил о статье 111 Конституции Украины – о том, что в этом случае полномочия верховной власти передаются спикеру парламента (именно на основании этой статьи в 2014 году полномочия президента временно исполнял тогдашний спикер Рады Андрей Парубий, когда экс-президент Виктор Янукович сбежал в РФ. – Ред.)

"Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады", – заявил Путин.

Как ответил Стефанчук, "очень хорошо", что в России начали читать Конституцию Украины, но он посоветовал "любознательным читателям" осваивать текст не выборочно и обратить внимание на первую часть статьи 108.

Она предусматривает, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства.

"В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании", – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Зеленский – и все это в соответствии с Конституцией и законами Украины.

"Понятно, что провозглашенные сегодня российские нарративы настолько же предсказуемы, насколько и бессмысленны. Единственное смущает, что отдельные "украинские" политики, словно готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности и в стенах украинского парламента", – добавил Стефанчук.

10 мая министр юстиции Малюська заявил, что нет смысла обращаться в Конституционный суд насчет легитимности Зеленского – полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

25 мая Зеленский сказал, что высказывания о его легитимности со стороны Путина и пропаганды РФ "скучны и неинтересны".

Читайте также: Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились