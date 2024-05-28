Путін заявив, що зараз в Україні легітимною нібито є лише Рада. Стефанчук відповів

Спікер Верховної Ради Стефанчук зазначив, що відповідно до Конституції України Зеленський залишиться легітимним президентом до вступу на посаду нового

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито нелегітимності президента Володимира Зеленського. Глава українського парламенту наголосив, що Конституція передбачає неперервність влади – президент залишається легітимним, допоки на посаду не вступить новий.

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Напередодні Путін спілкувався з російськими пропагандистами і заявив, що на сьогодні в Україні легітимною владою є нібито не президент держави, а парламент та спікер.

Диктатор РФ зазначив, що в період воєнного стану вибори президента не проводяться, але це нібито не означає, що повноваження глави держави пролонгуються. Натомість Путін нагадав про статтю 111 Конституції України – про те, що в цьому випадку повноваження верховної влади передаються спікеру парламенту (саме на підставі цієї статті у 2014 році повноваження президента тимчасово виконував тодішній спікер Ради Андрій Парубій, коли експрезидент Віктор Янукович втік до РФ. – Ред.)

"Строго кажучи, за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою залишається парламент і спікер Ради", – заявив Путін.

Як відповів Стефанчук, "дуже добре", що в Росії почали читати Конституцію України, але він порадив "допитливим читачам" опановувати текст не вибірково й звернути увагу на першу частину статті 108.

Вона передбачає, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного глави держави.

"У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", – заявив Стефанчук.

Він наголосив, що президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Зеленський – і все це відповідно до Конституції та законів України.

"Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Єдине бентежить, що окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема й у стінах українського парламенту", – додав Стефанчук.

10 травня міністр юстиції Малюська заявив, що немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності Зеленського - повноваження президента тривають до обрання наступного.

25 травня Зеленський сказав, що висловлювання про його легітимність з боку Путіна та пропаганди РФ є "нудними й нецікавими".

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