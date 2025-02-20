В ООН заявили, що Зеленський законно перебуває на посаді президента України

В ООН наголосили, що вибори в Україні були проведені належним чином

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський є легітимним лідером України. З такою заявою виступив офіційний представник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, в ООН не згодні із твердженнями про нібито нелегітимність українського лідера.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належних виборів", – сказав він журналістам.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що той має "дуже низькі позиції" серед українців.

Зеленський своєю чергою заявив, що Трамп живе у дезінформаційному просторі, створеному Росією. Він спростував заяви про нібито 4% рейтинг.

Слова Трампа також спростовують дані Київського міжнародного інституту соціології, в яких йдеться, що станом на половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту, а 37% – не довіряють.