Россия причинила страдания детям в Украине и проводила казни – доклад ООН

В документе сказано, что депортацию детей можно прировнять к военным преступлениям

Полномасштабная война в Украине (Иллюстративное фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Россия причинила "невообразимые страдания" миллионам украинских детей, нарушила их права и проводила казни с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сказано в докладе Управления Организации объединенных наций по правам человека.

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"Их права были ущемлены во всех аспектах жизни, что оставило глубокие шрамы, как физические, так и психосоциальные", – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

В документе сказано, что в четырех областях, которые Россия аннексировала в 2022 году, дети особенно пострадали от нарушений международного права по правам человека. Отмечается, что речь идет о казнях, произвольных задержаниях, сексуальном насилии, пытках и жестоком обращении.

Утверждается, что в 2022 и 2023 годах "без суда и следствия" были казнены пятеро мальчиков и две девочки. В результате боевых действий на оккупированных территориях, по данным ООН, погибли 148 детей и еще 304 ранены.

Также в докладе сказано, что россияне в оккупации навязывали детям "военно-патриотическое воспитание", где подвергали их пропаганде. Детей заставляли учить гимн России, а в школах обучали по российской программе.

"Эти изменения нарушают международное гуманитарное право, которое обязывает оккупирующую страну защищать детей, уважать их национальную идентичность и поддерживать преемственность их образования и культуры", – говорится в докладе.

В первый год полномасштабной войны, по данным ООН, незаконной депортации в Россию или перемещению по оккупированным территориям подверглись не менее 200 детей. Эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям, отметили в докладе.

В докладе также говорится, что Россия не предоставила Центральному агентству по розыску подробную информацию о детях, что помешало семьям найти их.

По данным Управления ООН по правам человека, в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года в Украине, включая оккупированные территории, погибло более 600 детей. Минимум 737 000 детей стали внутренне перемещенными лицами, а еще 1,7 млн стали беженцами.

3 февраля 2025 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024-го зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных.

19 марта ООН назвала пытки и насилие по отношению к украинцам преступлением против человечности.

В МИД отреагировали на доклад ООН по преступлениям, которые Россия совершает против украинцев, и призвали международное сообщество продолжить давить на Россию, чтобы это прекратить.