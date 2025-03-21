Россия причинила страдания детям в Украине и проводила казни – доклад ООН
Россия причинила "невообразимые страдания" миллионам украинских детей, нарушила их права и проводила казни с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сказано в докладе Управления Организации объединенных наций по правам человека.
"Их права были ущемлены во всех аспектах жизни, что оставило глубокие шрамы, как физические, так и психосоциальные", – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
В документе сказано, что в четырех областях, которые Россия аннексировала в 2022 году, дети особенно пострадали от нарушений международного права по правам человека. Отмечается, что речь идет о казнях, произвольных задержаниях, сексуальном насилии, пытках и жестоком обращении.
Утверждается, что в 2022 и 2023 годах "без суда и следствия" были казнены пятеро мальчиков и две девочки. В результате боевых действий на оккупированных территориях, по данным ООН, погибли 148 детей и еще 304 ранены.
Также в докладе сказано, что россияне в оккупации навязывали детям "военно-патриотическое воспитание", где подвергали их пропаганде. Детей заставляли учить гимн России, а в школах обучали по российской программе.
"Эти изменения нарушают международное гуманитарное право, которое обязывает оккупирующую страну защищать детей, уважать их национальную идентичность и поддерживать преемственность их образования и культуры", – говорится в докладе.
В первый год полномасштабной войны, по данным ООН, незаконной депортации в Россию или перемещению по оккупированным территориям подверглись не менее 200 детей. Эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям, отметили в докладе.
В докладе также говорится, что Россия не предоставила Центральному агентству по розыску подробную информацию о детях, что помешало семьям найти их.
По данным Управления ООН по правам человека, в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года в Украине, включая оккупированные территории, погибло более 600 детей. Минимум 737 000 детей стали внутренне перемещенными лицами, а еще 1,7 млн стали беженцами.
- 3 февраля 2025 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024-го зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных.
- 19 марта ООН назвала пытки и насилие по отношению к украинцам преступлением против человечности.
- В МИД отреагировали на доклад ООН по преступлениям, которые Россия совершает против украинцев, и призвали международное сообщество продолжить давить на Россию, чтобы это прекратить.