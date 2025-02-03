В ООН насчитали 79 случаев казни украинских военнопленных с конца лета

Были проанализированы видео- и фотоматериалы из украинских и российских источников, подтверждающие казни, а также проведены опросы свидетелей

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.

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По данным миссии, "многие украинские военные, сдавшиеся в плен или уже находившиеся под стражей российских войск, были расстреляны на месте". Свидетели также рассказывали об убийствах раненых и безоружных украинских бойцов.

Миссия проанализировала видео- и фотоматериалы из украинских и российских источников, подтверждающих эти казни, а также провела подробные опросы свидетелей.

Глава Миссии Даниэль Белл отметила, что установленная геолокация и хронология событий свидетельствуют о том, что казни происходили в районах, где Россия вела наступательные операции.

"Эти инциденты не произошли на пустом месте. Общественные деятели в Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже к казни пленных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять противоправное поведение", – сказала она.

За 2024 год Миссия зафиксировала по меньшей мере три подобных заявления со стороны российских чиновников, а также многочисленные сообщения в соцсетях военных группировок, связанных с российской армией, которые открыто поддерживали или предписывали казни.

В ООН напомнили, что международное гуманитарное право запрещает казнить или угрожать уничтожением всех без исключения врагов.