В ООН насчитали 79 случаев казни украинских военнопленных с конца лета
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.
По данным миссии, "многие украинские военные, сдавшиеся в плен или уже находившиеся под стражей российских войск, были расстреляны на месте". Свидетели также рассказывали об убийствах раненых и безоружных украинских бойцов.
Миссия проанализировала видео- и фотоматериалы из украинских и российских источников, подтверждающих эти казни, а также провела подробные опросы свидетелей.
Глава Миссии Даниэль Белл отметила, что установленная геолокация и хронология событий свидетельствуют о том, что казни происходили в районах, где Россия вела наступательные операции.
"Эти инциденты не произошли на пустом месте. Общественные деятели в Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже к казни пленных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять противоправное поведение", – сказала она.
За 2024 год Миссия зафиксировала по меньшей мере три подобных заявления со стороны российских чиновников, а также многочисленные сообщения в соцсетях военных группировок, связанных с российской армией, которые открыто поддерживали или предписывали казни.
В ООН напомнили, что международное гуманитарное право запрещает казнить или угрожать уничтожением всех без исключения врагов.
- По состоянию на 18 декабря 2024 было подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.
- 6 января 2025 года россияне расстреляли пленных пехотинцев в Волновахском районе.