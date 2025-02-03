В ООН нарахували 79 випадків страти українських військовополонених з кінця літа

Було проаналізовано відео- та фотоматеріали з українських і російських джерел, що підтверджують ці страти, а також проведено детальні опитування свідків

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

За даними місії, "багато українських військових, які здалися в полон або вже перебували під вартою російських військ, були розстріляні на місці". Свідки також розповідали про вбивства поранених та беззбройних українських бійців.

Місія проаналізувала відео- та фотоматеріали з українських і російських джерел, що підтверджують ці страти, а також провела детальні опитування свідків.

Голова місії Даніель Белл зазначила, що встановлена геолокація та хронологія подій свідчать про те, що страти відбувалися в районах, де Росія вела наступальні операції.

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", – сказала вона.

За 2024 рік місія зафіксувала щонайменше три подібні заяви з боку російських посадовців, а також численні дописи в соцмережах військових угруповань, пов’язаних із російською армією, які відкрито підтримували або наказували здійснювати страти.

В ООН нагадали, що міжнародне гуманітарне право забороняє карати або погрожувати знищенням усіх без винятку ворогів.