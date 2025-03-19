МИД отреагировал на доклад ООН по преступлениям, которые Россия совершает против украинцев

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Независимая международная комиссия Организации объединенных наций по расследованию нарушений в Украине задокументировала дополнительные грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права и неопровержимые доказательства ужасающих преступлений, систематически совершаемых Россией в ходе вооруженной агрессии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство приветствует доклад комиссии. В МИД отметили, что Россия продолжает пытать гражданских и военнопленных, удерживать заложников в бесчеловечных условиях, использовать сексуальное насилие как метод пыток, в том числе относительно задержанных мужчин.

"Доклад содержит вопиющие факты многочисленных казней военнопленных и внедрение российским командованием политики "не брать в плен", что является прямым и циничным нарушением Женевских конвенций", – говорится в сообщении.

Комиссия прямо указывает, что массовые и систематические пытки и насильственные исчезновения являются не просто военными преступлениями, а элементами спланированной государственной политики России, действующей с чувством полной безнаказанности. Такие действия квалифицируются как преступления против человечности, что влечет наивысший уровень международной ответственности.

В МИД уверены, что выводы комиссии подчеркивают настоятельную потребность в продолжении дальнейшего международного расследования всех преступлений РФ, привлечении виновных к ответственности, создании специального трибунала по преступлению агрессии и усилению санкционного давления. Собранные доказательства должны стать основой для дел в международных судах, включая Международный уголовный суд.

МИД призвал международное сообщество продолжить системное давление на государство-агрессора с целью прекращения преступлений против человечности и военных преступлений, требовать допуска гуманитарных миссий к местам содержания украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских, обеспечить обмен военнопленных и вернуть похищенных детей.

Новый доклад комиссия ООН представила 19 марта в Женеве. В нем сказано, что большое количество мирных украинцев было задержано либо на временно оккупированных территориях, либо после депортации в Россию. Впоследствии они подвергались пыткам и сексуальному насилию.

"Эти преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии со скоординированной государственной политикой", – говорится в докладе.

В ноябре 2024 года ГУР сообщало, что в России действует система пыток для украинских пленных, за это отвечают отдельные люди, специально обучаемые этому.

3 февраля 2025 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что с конца августа 2024-го зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных.