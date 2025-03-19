МЗС відреагувало на доповідь ООН щодо злочинів, які Росія скоює проти українців

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Незалежна міжнародна комісія Організації об’єднаних націй із розслідування порушень в Україні задокументувала додаткові грубі порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права та неспростовні докази жахливих злочинів, які систематично скоює Росія під час збройної агресії. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

Зовнішньополітичне відомство вітає доповідь комісії. В МЗС зазначили, що Росія продовжує катувати цивільних і військовополонених, утримувати заручників у нелюдських умовах, використовувати сексуальне насильство як метод тортур, зокрема до затриманих чоловіків.

"Доповідь містить кричущі факти численних страт військовополонених та впровадження російським командуванням політики "не брати в полон", що є прямим та цинічним порушенням Женевських конвенцій", – йдеться у повідомленні.

Комісія прямо вказує, що масові й систематичні катування та насильницькі зникнення є не просто воєнними злочинами, а елементами спланованої державної політики Росії, яка діє з почуттям повної безкарності. Такі дії кваліфікуються як злочини проти людяності, що тягне за собою найвищий рівень міжнародної відповідальності.

У МЗС впевнені, що висновки комісії підкреслюють нагальну потребу в продовженні подальшого міжнародного розслідування всіх злочинів РФ, притягненні винних до відповідальності, створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії та посиленні санкційного тиску. Зібрані докази мають стати основою для справ у міжнародних судах, включно з Міжнародним кримінальним судом.

МЗС закликало міжнародну спільноту продовжити системний тиск на державу-агресора з метою припинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вимагати допуску гуманітарних місій до місць утримання українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, забезпечити обмін військовополонених та повернути викрадених дітей.

Нову доповідь комісія ООН представила 19 березня у Женеві. У ній йдеться, що велику кількість мирних українців було затримано або на тимчасово окупованих територіях, або після депортації до Росії. Згодом вони зазнавали тортур і сексуального насильства.

"Ці злочини були скоєні в межах широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення та відповідно до скоординованої державної політики", – йдеться у доповіді.

У листопаді 2024 року ГУР повідомляло, що в Росії діє система катувань для українських полонених, за це відповідають окремі люди, яких спеціально навчають цього.

3 лютого 2025 року моніторингова місія ООН із прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024-го зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених.