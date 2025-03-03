Росіяни жорстоко катували українську журналістку Рощину у полоні – свідчення співкамерниці

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Росіяни жорстоко катували українську журналістку Вікторію Рощину – на її тілі були ножові поранення, вона важила до 30 кілограмів, а співробітники колонії ховали її від перевірок. Про це повідомляє проєкт "Слідство.Інфо" з посиланням на розслідування українських медіа та міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Рощина потрапила до російського полону у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з територій, окупованих РФ. Згодом стало відомо, що журналістку утримували у слідчому ізоляторі у місті Таганрог Ростовської області РФ. У жовтні 2024 року батько Вікторії отримав лист про те, що вона померла у полоні.

Спочатку росіяни схопили журналістку та утримували її у катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли у Таганрог, встановили розслідувачі.

За даними Офісу генерального прокурора, Рощину тримали у в'язницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

Співкамерниця журналістки повідомила медіа, що Вікторію утримували спочатку в Енергодарі (це підтверджує інше джерело), а згодом у Мелітополі. Йдеться про незаконні місця утримання людей, які загарбники облаштували на окупованих українських землях.

Жінка розповіла, що Рощину катували – на її тілі були ножові рани, з якими вона прибула після утримання в окупації.

"Я бачила на її тілі декілька рубців — точно на руці та нозі. У неї була ножова рана, ну, прям рубець свіжий. Між кистю і ліктем у м’яких тканинах. І рубець був десь сантиметра три", – розповіла співкамерниця Вікторії.

За її словами, також росіяни катували журналістку струмом: "Не один раз. І вона не говорила скільки разів, але казала, що була вся синя". Жінка додала, що струм могли під'єднувати до вух Рощиної.

З часом Вікторія почала стрімко худнути – вона відмовлялася від їжі та постійно зверталася до тюремників по допомогу. Коли працівники ізолятора помітили, що жінка худне, то до неї в камеру приходив начальник СІЗО й проводив з нею бесіди. Журналістка весь час наполягала на тому, щоб її звільнили, поміняли або депортували.

"Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кілограмів. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки. Я спочатку підіймала голову, Віка бралася за ручку ліжка і тільки тоді так могла встати", – розповіла співкамерниця Рощиної.

Вона додала, що під час їх утримання була перевірка російським омбудсменом – і від неї Вікторію ховали та переводили на інший поверх у зачинену кімнату.

Востаннє журналістку бачили 8 вересня 2024 року, коли її вивели з камери в невідомому напрямку.

Рощина перестала виходити на зв'язок 3 серпня 2023 року. Як розповідав її батько, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі, звідки мала дістатися на окуповані українські території через Росію. СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.

10 жовтня 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії. Представник ГУР Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну.

повідомив, що кандидатуру журналістки погодили в списки для наступного обміну. 11 жовтня Україна почала розслідування смерті Рощиної в російському полоні. Її тіло досі не повернули Україні.