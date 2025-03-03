Россияне жестоко пытали украинскую журналистку Рощину в плену – свидетельство сокамерницы

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Россияне жестоко пытали украинскую журналистку Викторию Рощину – на ее теле были ножевые ранения, она весила до 30 килограммов, а сотрудники колонии прятали ее от проверок. Об этом сообщает проект "Слідство.Інфо" со ссылкой на расследование украинских медиа и международной организации "Репортеры без границ".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Рощина попала в российский плен в августе 2023 года, когда поехала делать репортажи с территорий, оккупированных РФ. Впоследствии стало известно, что журналистку содержали в следственном изоляторе в Таганроге Ростовской области РФ. В октябре 2024 года отец Виктории получил письмо о том, что она скончалась в плену.

Сначала россияне схватили журналистку и удерживали ее в застенках на оккупированной территории Запорожской области, а затем перевезли в Таганрог, установили расследователи.

По данным Офиса генерального прокурора, Рощину держали в тюрьмах, не выдвинув ей никаких обвинений.

Сокамерница журналистки сообщила медиа, что Викторию содержали сначала в Энергодаре (это подтверждает другой источник), а затем в Мелитополе. Речь идет о незаконных местах содержания людей, которые захватчики обустроили на оккупированных украинских землях.

Женщина рассказала, что Рощину пытали – на ее теле были ножевые раны, с которыми она прибыла после содержания в оккупации.

"Я видела на ее теле несколько рубцов – точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между кистью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметра три", – рассказала сокамерница Виктории.

По ее словам, также россияне пытали журналистку током: "Не один раз. И она не говорила сколько раз, но говорила, что была вся синяя". Женщина добавила, что ток могли подсоединять к ушам Рощиной.

Со временем Виктория начала стремительно худеть – она отказывалась от еды и постоянно обращалась к тюремщикам за помощью. Когда работники изолятора заметили, что женщина худеет, к ней в камеру приходил начальник СИЗО и проводил с ней беседы. Журналистка все время настаивала на том, чтобы ее освободили, поменяли или депортировали.

"Она постоянно обращалась за помощью. Сначала говорила, что у нее с желудком проблемы, месячных не было все время и температурило. Потом женщины заметили, что она сильно худеет. Вика весила до 30 килограммов. Я ей помогала встать, потому что она была в таком состоянии, что даже головы не могла поднять от подушки. Я поначалу поднимала голову, Вика бралась за ручку кровати, и только тогда так могла встать", – рассказала сокамерница Рощиной.

Она добавила, что во время их содержания была проверка российским омбудсменом – и от нее Викторию прятали и переводили на другой этаж в закрытую комнату.

Последний раз журналистку видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

Рощина перестала выходить на связь 3 августа 2023 года. Как рассказывал ее отец, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу, откуда должна добраться на оккупированные украинские территории через Россию. СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.

10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. Представитель ГУР Юсов в комментарии LIGA.net сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена.

сообщил, что кандидатуру журналистки согласовали в списки для последующего обмена. 11 октября Украина начала расследование смерти Рощиной в российском плену. Ее тело до сих пор не вернули Украине.